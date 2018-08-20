Дожди с грозами сохраняются на большей части Казахстана

Возможен град.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняются дожди с грозами, порывистый ветер, шквал, возможен град, на юге пыльная буря. Ночью и утром в северной половине ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской областях местами сохраняются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром туман. В Северо-Казахстанской области местами - гроза, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Павлодарской, Карагандинской областях местами – гроза, ветер 15-20 м/с, возможен град. В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской областях днем местами – гроза, шквал, ветер 15-24 м/с. В Восточно-Казахстанской, ночью в Актюбинской областях ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области местами – пыльная буря, ветер 15-23 м/с, днем гроза, шквал. Ночью в Атырауской области местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской области ночью местами – гроза.

В Алматинской области сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 33°, ясно.

Погода в Астане днем 19°, облачно, дождь.

Прогноз погоды на 20 августа.

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