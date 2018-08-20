Попытку "самосуда" над воровкой сняли в Узбекистане

Случай произошел 14 августа в 11:00. Ранее судимая за воровство гражданка А. А. на рынке в Шахрихане украла 492 тысяч сумов из сумок нескольких граждан — 192 тысяч сумов у торговца.

В социальных сетях распространился видеоролик, где несколько людей в Шахриханском районе Андижанской области Узбекистана пытались задержать женщину, подозреваемую в краже. Последняя бросилась в реку, чтобы избежать ответственности, сообщает Газета.uz.

Многие пользователи соцсетей восприняли это как «самосуд», однако, как сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел Андижанской области, граждане пытались задержать женщину для передачи сотрудникам органов внутренних дел.

По данным УВД, случай произошел 14 августа в 11:00. Ранее судимая за воровство гражданка А. А. на рынке в Шахрихане украла 492 тысяч сумов из сумок нескольких граждан — 192 тысяч сумов у торговца И. Н., 270 тысяч сумов у гражданки С. Г., 30 тысяч и мобильный телефон у продавца С. М.

Подозреваемая была задержана, когда пыталась скрыться с места происшествия. Потерпевшие И. Н. и свидетель Г. Р. удерживали женщину, чтобы сдать ее сотрудникам органов внутренних дел. В результате А. А. прыгнула в канал Шахрихансай.

Инспектор профилактики спас женщину и доставил ее в участок. На ней не обнаружено признаков применения силы, отметили в пресс-службе УВД.

По данному факту районное управлении внутренних дел 14 августа возбудило уголовное дело в отношении А. А. по пункту «а» части 3 статьи 169 Уголовного кодекса Узбекистана (кража, совершенная повторно или опасным рецидивистом). В ее отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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