Масштабные состязания по национальным видам спорта организовали в Карагандинской области

Состязания проходили в честь 350-летия Бухар жырау Калкаманулы.

Масштабные спортивные состязания были организованы 18 августа в Карагандинской области в рамках празднования 350-летия великого мыслителя Бухар жырау Калкаманулы. Участники соревновались в турнирах по национальным видам спорта: қазақша күрес, асы ату, аударыспақ, көкпар, аламан бәйге и топ бәйге. Призами для победителей стали автомобили и квартира в Астане.

В турнире по қазақша күрес участвовали борцы в весовых категориях от 60 до 90 килограмм, в аударыспақ - в абсолютной весовой категория более 80 кг. Главным призом за победу в казахской национальной борьбе в категории до 70 килограмм был легковой автомобиль Toyota Camry 55. Он достался мастеру спорта международного класса по дзюдо, призеру многочисленных соревнований и участнику сборной Казахстана по дзюдо Абылайхану Шаратову из села Умиткер Бухаржырауского района. Второе место занял Казбек Кабдыгалиев, третье - Зангар Марат.

- Сегодня все соперники были достойными. Но меня, наверное, поддержал дух нашего предка Бухар жырау, поэтому я стал лучшим, - прокомментировал свою победу 23-х летний Абылайхан Шаратов.

В весовой категории до 90 кг победителям в турнире по борьбе қазақша күрес стал Ерганат Молдагулов из поселка Ботакара Бухаржырауского района. Он также получил в подарок автомобиль Toyota Camry. Второе место завоевал Аян Курманбай, третье место – Мейрамбек Жанабай.

В состязании аударыспақ (борьба на лошадях), в абсолютной весовой категории более 80 килограмм победителем стал Жанболат Тайжанов из Нуринского района.

- Соревнования по национальным видам спорта организованы в честь 350-летнего юбилея Бухар жырау Калкаманулы. Самый большой интерес вызывают борьба қазақша күрес и скачки – топ и аламан байге. На участиев топ байге заявки подали 20 человек, среди них есть представители России и Кыргызстана. Главный приз этих соревнований - однокомнатная квартира в Астане, - рассказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Рустам Кожабеков.

Первым к финишу в топ байге пришел скакун, принадлежащий Мейирхану Булгынову (Алматинская область, Талгарский район). На втором месте - скакун Алинура Назарбаева (Алматы), на третьем - Талгата Зайнулина (Караганда).

По итогам состязаний в аламан байге, из 27 лошадей самым быстрым был скакун Нурлыбека Мухамедиярова (Караганда). Его владелец получил в подарок ключи от внедорожника Toyota Prado. Вторым к финишу пришел скакун Серика Тулкибаева (Карагандинская область, Бухаржырауский район), третьим - скакун Мейирхана Булгынова (Алматинская область, Талгарский район).

За второе место на скачках в качестве приза вручали квадроцикл, а за третье место - телевизоры.

- Мне очень нравится здесь, особенно увлекательно наблюдать за соревнованиями асық ату и байги, -поделился 12-летний гость праздника Арман из Павлодара. – Лошади такие красивые и сильные. А еще я впервые вживую увидел игру кокпар, оказывается, это очень интересно.

В кокпаре участвовали 4 команды из Карагандинской области. Лучшей была признана команда Абайского района, победителям вручили денежный приз в 500 000 тенге. На втором месте оказалась команда Бухаржырауского района, на третьем месте - команда из Шетского района.

В асық ату состязались 27 участников 2003 и 2005 года рождения. Здесь главным призом был сертификат на 100 000 тенге, который достался победителю – Айсултану Боранбаю из Шетского района. Второе место завоевал Нурсултан Какенов из Шесткого района, третье - Адилхан Толегенов из Бухаржырауского района.

Все призы состязаний были предоставлены спонсорами, в качестве которых выступили владельцы крестьянских хозяйств и предприниматели Бухаржырауского района.

Напомним, в Карагандинской области 18 августа отметили 350-летний юбилей великого мыслителя Бухар жырау Калкаманулы. Народные гуляния прошли в специально установленном юрточном городке в 55 километрах от села Ботакара.

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