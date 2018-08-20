В Алматы с размахом отметили День спорта

Праздновать День спорта в парк культуры и отдыха съехались тысячи подростков и взрослых, для которых организаторы мероприятия подготовили немало развлечений и спортивных игр.

В третье воскресенье августа по всей стране прошли народно-массовые мероприятия посвященные Дню спорта. В казахстанском мегаполисе спортивный праздник отмечали в разных уголках города, один из них прошел в алматинском центральном парке Горького, сообщает спортивно-информационный ХАБ.

Праздновать День спорта в парк культуры и отдыха съехались тысячи подростков и взрослых, для которых организаторы мероприятия подготовили немало развлечений и спортивных игр.

«В жизни нужно следовать принципу приятного времяпровождения. Спасибо акимату города Алматы за организацию такого превосходного праздника, на котором тысячи горожан и гостей города имели возможность побывать в такой чудесной атмосфере! Мы привели в парк троих детей, все они получили истинное удовольствие и большой заряд бодрости», - говорит жительница Алматы Марина Гордеева.

В свою очередь один из организаторов масштабной программы «Спорттық Алматы» Айдос Багашев подчеркнул, что по всему городу в праздничных мероприятиях задействованы десятки тысяч любителей активного образа жизни.

«Очень приятно, что сегодня в парк пришло столько народу, это подтверждает что алматинцы приверженцы здорового образа жизни. С каждым годом в нашей стране растет число людей систематически занимающихся физической культурой и спортом. Это все происходит благодаря создаваемым на местах условиям, возведению спортивной инфраструктуры. Например, в Алматы сейчас созданы все условия для занятий спортом, соответственно, возрождается массовость. По поручению акимата современным спортивным инвентарем оснащаются все образовательные учреждения и другие общественные места, даже в обычных дворах создаются необходимые условия.Примечательно, что 19 августа 2018 года особенный день для отечественного и мирового футзала. В этот день в Алматы состоялось открытие футзального чемпионата мира среди студентов. На протяжении 8 дней все любители этого захватывающего и динамичного вида спорта смогут наслаждаться баталиями ведущих сборных планеты в многофункциональном комплексе Almaty Arena, - сказал Айдос Багашев.

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