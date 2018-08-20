Казахстан и Узбекистан решили проблему застрявших у границы фур

Удалось снизить количество грузовых автомобилей.

Казахстан и Узбекистан урегулировали вопрос скопления грузовых автомобилей на казахстанско-узбекистанской границе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов РК.

с 1 по 7 августа перед въездом в пункт пропуска "Б.Конысбаева", расположенном на казахстанско-узбекской границе, со стороны Казахстана увеличилось скопление грузового автотранспорта до 315.

Ранее органы государственных доходов пояснили, что причиной этого скопления является значительное увеличение грузопотока прибывающих в направлении Узбекистана автотранспортных средств из дальнего и ближнего зарубежья через транзитный коридор Казахстана.

"7 августа для решения вопросов скопления комитетом государственных доходов министерства финансов были направлены письма в адрес Таможенной службы Республики Узбекистан. В связи с чем за последнюю неделю узбекская сторона увеличила пропуск автотранспорта до 160 единиц. Ситуация находится под постоянным контролем", - говорится в сообщении КГД.

18 августа председатель КГД Ардак Тенгебаев выехал с рабочим визитом в Туркестанскую область для выяснения ситуации на месте. В ходе поездки была проведена встреча с узбекской стороной, на которой были обсуждены проблемы, поставлены конкретные задачи и пути их устранения.

Так, по состоянию на 18 августа количество автотранспортных средств в пункте пропуска "Б. Конысбаева" снизилось до 60 единиц.

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