Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи - Н.Назарбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана в связи с его кончиной, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о смерти бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана.

"К.Аннан как известный на международном уровне политик посвятил свою жизнь установлению стабильности и мира на планете. Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с одним из самых здравомыслящих, искренних и великодушных людей - Кофи Аннаном. Наши позиции по актуальным вопросам глобального развития совпадали. Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи", - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким К.Аннана и Организации Объединенных Наций.

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