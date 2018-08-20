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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи - Н.Назарбаев.

Фото : Ак Жайык20 августа 2018, 11:27

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана в связи с его кончиной, передает Zakon.kz со ссылкой на "Акорду".

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о смерти бывшего Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Кофи Аннана.

"К.Аннан как известный на международном уровне политик посвятил свою жизнь установлению стабильности и мира на планете. Много лет назад мне посчастливилось познакомиться с одним из самых здравомыслящих, искренних и великодушных людей - Кофи Аннаном. Наши позиции по актуальным вопросам глобального развития совпадали. Я до сих пор с теплотой вспоминаю наши беседы и встречи", - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким К.Аннана и Организации Объединенных Наций.


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