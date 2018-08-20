Лучшую спортивную команду выявили в Рудном

Специальными гостями встречи стали знаменитый боксер Рой Джонс-младший и казахстанский альпинист Максут Жумаев.

Казахстанские металлурги, горняки, шахтеры, энергетики и транспортники приняли участие во II Спартакиаде ERG. В городе Рудном на базе Соколовско-Сарбайского горно-производственного обогатительного объединения, входящего в состав Евразийской Группы, прошли корпоративные соревнования.

Открытие масштабного мероприятия состоялось на городском стадионе "Горняк". Организаторы праздника спродюсировали настоящее представление с торжественным шествием команд-участниц, световым шоу и театрализованным представлением.

- Не случайно вторая спартакиада проходит здесь, в городе Рудном. Мы хотим соединить в одно целое большую команду ERG. У нас 60 тысяч сотрудников в Казахстане, и спартакиада становится поистине народным праздником, - отметил председатель правления Евразийской Группы Серик Шахажанов, открывая мероприятие.

На протяжении 4 дней за звание лучших боролись 600 работников казахстанских промышленных предприятий ERG. Атмосфера на спортивных площадках мало отличалась от настоящих Олимпийских игр.

На спартакиаде играем второй раз. Команды все сильные, судейство отличное. Такие мероприятия объединяют все наши предприятия, - поделился впечатлениями инженер Казахстанского электролизного завода Нариман Куанышев.

Среди участников развернулась нешуточная борьба. Состязания проходили по 7 видам спорта: волейбол, мини-футбол, баскетбол, гиревой спорт, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы.

Специальными гостями встречи стали знаменитый боксер Рой Джонс-младший и казахстанский альпинист Максут Жумаев, которые своими примерами подбадривали спортсменов.

По итогам игр победителями стали хозяева мероприятия - команда АО "ССГПО", второе место заняли спортсмены-любители из АО "ТНК "Казхром", заслуженную бронзу на II Спартакиаде взяли сотрудники АО "ЕЭК".

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