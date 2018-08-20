Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Анкаре обстреляли американское посольство

Пострадавших нет.

Фото : ТВ Центр20 августа 2018, 11:44

Неизвестные открыли огонь по американскому посольству в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Инцидент произошел около 5:00 (совпадает с мск). По посольству произвели четыре или пять выстрелов из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

Пострадавших нет. На место происшествия прибыли наряды полиции.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями в 2016 году. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Позже Дональд Трамп объявил повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты