В Анкаре обстреляли американское посольство

Неизвестные открыли огонь по американскому посольству в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Инцидент произошел около 5:00 (совпадает с мск). По посольству произвели четыре или пять выстрелов из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

Пострадавших нет. На место происшествия прибыли наряды полиции.

#BREAKING: Shots fired at the US Embassy in Ankara #Turkey, targeting the security guards booth pic.twitter.com/Zg5VJHyB5M