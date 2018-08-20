В Анкаре обстреляли американское посольство

Пострадавших нет.

Неизвестные открыли огонь по американскому посольству в Анкаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.

Инцидент произошел около 5:00 (совпадает с мск). По посольству произвели четыре или пять выстрелов из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка. Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

Пострадавших нет. На место происшествия прибыли наряды полиции.

#BREAKING: Shots fired at the US Embassy in Ankara #Turkey, targeting the security guards booth pic.twitter.com/Zg5VJHyB5M — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 августа 2018 г.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями в 2016 году. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Позже Дональд Трамп объявил повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

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