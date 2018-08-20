В 25 раз обесценилась нацвалюта Венесуэлы

Стоимость одного боливара за доллар снизилась с 41 тысячи до 6 миллионов.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро совершил одну из самых больших девальваций национальной валюты в истории страны в выходные. Сегодня официальный курс боливара снизился на 95%, передает Казинформ.

Стоимость национальной валюты Венесуэлы снизилась в 25 раз с 41 тысячи до 6 миллионов боливаров за доллар. Чиновники страны попытались частично компенсировать шок от девальвации, увеличив минимальную заработную плату в стране на 3,500 процентов до эквивалента в 30 долларов США в месяц. Ожидается, что инфляция в Венесуэле, которая по прогнозам должна была достигнуть 1 миллиона процентов в этом году, после девальвации вырастет еще больше.

Мадуро также заявил, что будет проведена деноминация, в результате которой от боливара будут отрезаны пять нулей, и он будет привязан к национальной криптовалюте - «петро». Новая денежная единица будет называться «суверенный боливар» и будет привязана к стоимости венесуэльской нефти.

Новая стратегия Мадуро по управлению экономикой - это отчаянная попытка наладить ситуацию в стране после нескольких лет катастрофической политики. Эта политика подорвала развитие страны, ускорила рост цен и превратила то, что когда-то было одной из самых богатых стран Латинской Америки, в неблагополучную страну, в которой на данный момент наблюдается гуманитарная катастрофа и кризис беженцев.

Экономические шоковые меры демонстрируют «готовность правительства делать все, что нужно, чтобы оставаться у власти», - заявил Рауль Гальегос, заместитель директора в консалтинговой компании Control Risks, базирующейся в Боготе.

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