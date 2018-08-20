Эти бразильцы покорили мир своим футболом, но так ничего и не выиграли

Кто стоял за легендарным «селесао», штамповавшим голевые шедевры, и почему эта команда так и не добилась успеха.

В 1982 году бразильцы привезли на чемпионат мира в Испанию команду, которая влюбит в себя целые поколения болельщиков. Однако та сборная не добралась и до полуфинала мундиаля. Кто стоял за легендарным «селесао», штамповавшим голевые шедевры, и почему эта команда так и не добилась успеха — расскажет «Лента.ру».

Учитель на замену

В 1971 году «селесао» покидает король. С Пеле связаны триумфальные 22 года: в период с 1958 по 1970 год бразильцы трижды становились чемпионами мира. С его уходом бразильский футбол теряет не только результат. Но и облик.

Следующие десять лет болельщики бразильцев с трудом выискивают поводы для радости. В 1975-м сборная завоевывает бронзу Кубка Америки. Тремя годами позже она довольствуется лишь бронзовыми медалями на мундиале в Аргентине, где чемпионами становятся хозяева.

Сердца бразильцев требуют перемен. В 1979 году на пост главного тренера назначается Теле Сантана, по прозвищу Учитель. Сантана был настоящим футбольным романтиком.

Жозе Моуриньо мог бы покрутить пальцем у виска, свободной рукой переключая передачи своего автобуса: Сантана был таким противником грубости, грязи и несправедливости на поле, что готов был проиграть, лишь бы не отступить от принципов. Ветераны его сборной вспоминают, что за необоснованный фол против соперника Сантана мог тут же заменить футболиста, будь он лучшим на поле.



Фото: AP

«Вы — лучшие футболисты Бразилии. Узнавайте друг друга в игре», — внушал он игрокам. И правда, то поколение, не было обижено талантами, однако Сантана не ставил целью собрать всех звезд. Целью было сделать команду-звезду, способную заражать своим примером.

Класс 1982-го

Для этого требовались соответствующие исполнители. Сантана не обращал внимания на то, где на поле привык действовать футболист. Он брал тех, кого считал лучшими. Доходило до абсурда. В заявке на чемпионат мира-1982 не оказалось ни одного номинального правого полузащитника.

«Если бы справа у меня был такой футболист, как Гарринча, то, естественно, он бы играл. Но у меня выходят только лучшие», — отметил он критикам.

Лучшими тренер считал тех, кто вписывается в его философию. Команда Сантаны должна была не просто доминировать, она должна была удивлять и покорять своей игрой. Потому он вычертил в центре поля магический квадрат — Зико, Фалькао, Серезо и, конечно, Сократес.

Последнего недаром прозвали Доктором. У Сократеса, разумеется, были на то соответствующие бумаги (бразилец на тот момент был дипломированным медиком), но на поле ценилась его способность словно скальпелем тонкими пасами прорезать оборону соперника. Кроме того, Доктор владел ударом с обеих ног. И мог с легкостью уложить мяч в угол с солидной дистанции.

С высоты в 192 сантиметров Сократес выискал глазами партнеров. И одним из адресатов был бесподобный Зико. Тогда Диего Марадона еще не ненавидели англичане. А Платини ждал своего звездного часа. Именно Зико считался главной «десяткой» мирового футбола.



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Команда Сантаны тем временем не была идеальной. Атаку венчал столб Сержиньо. Будучи достаточно плодовитым в местном чемпионате, мускулистый форвард тем временем нередко мазал с передач звездных партнеров на международном уровне.

К тому же многие подчеркивали, что «селесао» при Сантане играли не без огрехов в обороне. Слабым звеном называли тогдашнего голкипера Валдира Переса. Кроме того, крайние защитники нередко пропадали на половине поля соперника. Центрбекам Оскару и Луизинью нередко приходилось прикрикивать, чтобы реактивный Жуниор или Леандро вернулись к исполнению своих прямых обязанностей.

Побежденные, но не растоптанные

Бразильцам в преддверии чемпионата мира-1982 удалась внушительная беспроигрышная серия. После поражения от Уругвая 10 января 1981 года со счетом 1:2 бразильцы ни разу не уступили в последующих двадцати играх.



Команда не только наводила шорох в своей конфедерации. На турне по Европе латиноамериканцы приехали в статусе главных претендентов на победу в грядущем мундиале.

От игры бразильцев пали обе Германии. ГДР уступила со счетом 1:3. Западная Германия пободалась, но также не смогла ничего противопоставить «селесао», проиграв со счетом 0:1. Бразильцы приложили и сборную Португалии со счетом 3:1 , а также покуражились над ирландцами, отправив в сетку ворот соперника семь безответных мячей. В Испанию, где проходил чемпионат мира-1982, по мнению многих болельщиков и журналистов, отправлялась сильнейшая сборная планеты. И ничто, казалось бы, не должно было помешать им забрать причитающееся.

В группе бразильцам противостояли сборные СССР, Шотландии и Новой Зеландии. Последнюю соперником не считали, но вот советская команда — обученная, скоростная, с Олегом Блохиным в нападении — уже представляла опасность.

Советы ничуть не уступали бразильцам в скорости и мысли, и ног. «Русские», как их величали иностранные журналисты, не привыкшие разбираться в деталях, вовремя избавлялись от мяча, путали южноамериканцев постоянными перемещениями. И уже к 34-й минуте, в затяжной атаке после перепасовки возле штрафной бразильцев советским футболистам удалось наколдовать гол. Киевлянин Андрей Баль спрятал свой дальний удар за телами бразильцев, смутив Переса. Мяч ударился о перчатки потерянного голкипера и влетел в ворота.

Но несмотря на гол Советов, Сантана не собирался менять тактику. Бразильцы медленно, но верно гнули свою линию. И только на 75-й минуте матча прозвучало слово Сократеса. Долговязый хавбек завладел мячом после того, как сборная СССР выбила мяч из своей штрафной. Он прокинул мяч вперед, изобразив решимость вдарить по воротам Рината Дасаева. Обманув сперва одного, потом и второго игрока, Сократес исполнил задуманное. Удар в верхний угол под перекладину не оставил голкиперу шансов. 1:1 и еще целых пятнадцать минут бразильского карнавала.



За считаные минуты до свистка бразильцы вновь заперли советских футболистов в штрафной. Пас на Фалькао под удар с линии, и десятке «селесао» моментально идет подсказка от партнера. Он изящно пропускает мяч на набегавшего Эдера, тот первым касанием подкидывает его, а вторым ударом с подъема заставляет Дасаева вновь капитулировать — 2:1. Первый матч на мундиале подтвердил амбиции южноамериканцев.

Дальше в группе были соперники попроще. Бразильцы играли красиво и выигрывали. Пройдя в следующий этап, команда Сантаны попала в настоящую «группу смерти» вместе с Аргентиной и Италией.

Первые представлялись куда более серьезными оппонентами. Действующие чемпионы мира. Принципиальные соперники.

Но на поле в тот барселонский вечер была всего одна команда. Пускай арбитр и «зажал» пенальти в ворота «кудесников мяча», противопоставить что-то аргентинцы не смогли. Они уступили со счетом 1:3, причем свой гол Аргентина забила в самой концовке встречи.

Бразилии для выхода в полуфинал достаточно было обыграть Италию. Звезд с неба европейцы не хватали, буквально протиснувшись во второй раунд. Вероятно, кто-то бы и поставил тогда на итальянцев — но это был бы либо патриот, либо просто дурак.

Но счет при этом на пятой минуте открыли именно итальянцы. Это сделал опальный Паоло Росси, вышедший из тюрьмы лишь за месяц до старта турнира. Европейцы не стремились перехитрить бразильцев, предпочитая продольные передачи и навесы в штрафную. Один из таких и нашел голову невысокого Росси в самом начале встречи.

Бразильцы не дрогнули. Сократес получил хитроумный пас от Зико и одолел итальянского голкипера, послав мяч точно в ближний угол. Но игра упорно уходила из-под ног команды Сантаны. Вновь Росси. На этот раз форвард подкараулил вальяжный поперечный пас бразильской обороны и безукоризненно привел в исполнение приговор за футбольную халатность. 2:1 в пользу итальянцев!

Невероятным голом ответил Фалькао: получив мяч от партнера, он обыграл нескольких соперников и вонзил мяч со средней дистанции. Бразильцы не могли просто ответить голом на гол, они воспевали собственное мастерство.

А итальянцы не брезговали. И праздновали победу. Невзрачный гол после сутолоки в штрафной — и вновь тот самый Росси! Бразильцы отправились домой, даже не попав в полуфинал.

Однако дома команду Сантаны встречали как героев. Их вера в собственный стиль заставила болельщиков со всего мира оплакивать их уход с турнира. Бразильцы были побеждены, но никак не растоптаны. Эту команду помнят до сих пор. И до сих пор тоскуют, что подобного футбола все меньше.

Николай Костюков

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