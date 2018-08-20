Казахстанка выиграла «золото» международного турнира в Индии

6-кратная чемпионка Казахстана перевалила отметку в 2400 рейтинга ЭЛО.

На прошедшем в индийском городе Хайдарабад турнире AICF International Women’s Grandmaster Chess Tournament-2018 международный женский гроссмейстер (WGM) Гулисхан Нахбаева завоевала «золото». Благодаря набранным на соревновании пунктам, рейтинг ЭЛО 6-кратной чемпионки Казахстана перевалил отметку в 2400. Что позволило ей оформить долгожданное звание международного мужского мастера (IM).

В турнире, кроме казахстанской спортсменки, приняли участие сильнейшие шахматистки из Индии, Монголии, Вьетнама и Украины. Гулисхан опередила соперниц на 2 очка, что редкость не только для отечественных, но и международных шахмат. Блестящее выступление позволило ей улучшить рейтинг ЭЛО на 50 пунктов. И вступить в клуб шахматистов с рейтингом в 2400.

— Норму IM я выполнила еще в 2013 году, — говорит Гулисхан Нахбаева. — Тогда мой рейтинг был на отметке 2381. ФИДЕ официально подтвердил мое звание, оставалось только пройти рубеж в 2400. Не ожидала, что буду ронять свой рейтинг. Потом вышла замуж, так время и пробежало. К счастью, теперь звание международного мастера присвоят официально.

— Готовились к этому турниру? Испытывали тревожные чувства или, наоборот, легкость?

— Когда были переговоры насчет этого турнира в Хайдарабаде, я согласилась сыграть во втором этапе. Но из-за того, что Кубок Азиатских наций изначально должен был пройти в Шри-Ланке по срокам раньше, чем в Иране, где он и состоялся, я не смогла отдохнуть. После Кубка я сразу приехала сюда, практически без подготовки к каждой шахматистке отдельно. Я успела лишь поменять вещи и выехать на турнир. Мне надо было за три часа собраться и готовиться к первому туру. В тот же день я играла в шахматы.

Первая партия оказалась не ровной, в плане того, что я была немного удачливей соперницы, и мне удалось выиграть партию. В том соревновании, когда ты ничего не планируешь, получается выступить лучше. Получается ожиданий меньше, а впечатлений больше. Очень рада, что выиграла турнир, причем с запасом — за 2 тура до последней партии обеспечила первое место, набрав 8,5 из 9. Это редкость в шахматном мире. Так я выигрывала зональный турнир в 2013 году (8,5 из 9) и чемпионат Казахстана, в котором я впервые завоевала золото (9 из 9).

Вообще, Индия для меня счастливая страна. Здесь я выигрывала титулы чемпионки Азии, заняла второе место до 20 лет среди девочек на чемпионате Азии. Надо сказать, что с представителями Индии у меня счет хороший. Думаю, специфическая еда, и вообще гостеприимство — все это сказалось в мою пользу. Еще я ехала на этот турнир со своей семьей — с мужем и дочерью, и домашняя обстановка, которая меня окружала, тоже дала мне большое преимущество.

— Какие впечатления после себя оставил турнир в Хайдарабаде?

— Соревнование оставило массу приятных чувств. Ещё за первое место мне подарили мотоцикл марки Maestro edge! Было очень приятно увидеть ключи на церемонии закрытия, так как нас не предупреждали, что будут такие призы. Я его оставила организаторам, потому что есть сложности с перевозкой в Казахстан.

Время от времени нам удавалось выходить за пределы гостиницы, в которой проживали. Мы с мужем были очарованы городом, толпой людей, инфраструктурой города. Вообще, Хайдарабад считается высокотехнологичным городом, все инновации процветают именно здесь. Получили массу удовольствия от поездки на моторикшах.

В этом городе живет моя давняя подруга, ровесница Харика Дронавалли (Harika Dronavalli). Она сильнейшая шахматистка, мужской гроссмейстер, чемпионка мира до 20 лет. Когда Харика узнала, что я еду в Хайдарабад, то пригласила на свою свадьбу. Торжество будут праздновать три дня подряд, сегодня первый день.

— Какие задачи ставите перед собой на этот год?

— Конечно, нужно ставить новый рубеж — 2500, и к этой цели идти планомерно. Я знала, что к рейтингу в 2400 должна была прийти давно, еще в 2013 году, когда была близка к этой планке. Каждый шахматист должен ставить перед собой самую высокую планку, чтобы не расслабляться после достижения промежуточной цели.

Следующая задача — Всемирная шахматная Олимпиада, на которой мы будем представлять Казахстан наилучшим составом. Считаю, что в этом турнире мы сыграем хорошо. Конкретно я постараюсь сделать максимум для своей команды, для своей страны. После Олимпиады меня ждет чемпионат мира, на который я отобралась с прошлогоднего первенства Азии среди женщин, где я заняла второе место. На чемпионат мира едут одни профессионалы, тем более будет нокаут-система, поэтому турнир будет не из легких.

Источник kazchess.kz

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