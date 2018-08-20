Пасмурная осенняя погода надвигается на Казахстан
Холодные воздушные массы с районов Западной Сибири еще задержатся над северными и восточными районами страны.
Фото : today.kz20 августа 2018, 12:09
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 21-23 августа 2018 года, сообщает Zakon.kz.
Холодные воздушные массы с районов Западной Сибири еще задержатся над северными и восточными районами Казахстана. Поэтому по-осеннему пасмурная погода с дождями и порывистым ветром будет характерна для этих районов в начале периода.
На западе республики понижение температурного фона ожидается в середине недели, а на остальной территории – заметное повышение до 20-25, местами 30-35 градусов тепла.
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