Депутат Жогорку Кенеша избрана председателем казахской диаспоры в Кыргызстане
Ей стала Гюльшат Асылбаева.
19 августа в Бишкек состоялся внеочередной съезд Ассоциации Казахов Кыргызстана в ходе которого избрали нового председателя Ассоциации. Об этом сообщается на сайте парламента Кыргызской Республики.
Единогласным решением съезда председателем казахской диаспоры была избрана депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Гюльшат Асылбаева.
В своем выступлении она поблагодарила участников съезда за оказанное ей доверие, отметила важность участия Ассоциации в общественно-политической жизни страны, взаимодействия ее со всеми ветвями государственной власти в вопросах укрепления единства народа Кыргызстана.
Гюльшат Асылбаева также поздравила участников съезда со священным праздником Курбан-айт и пожелала единства, сплоченности, мирного развития и процветания в стране.
Далее на съезде были намечены планы, в том числе дальнейшие шаги по развитию Ассоциации.
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