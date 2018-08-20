Депутат Жогорку Кенеша избрана председателем казахской диаспоры в Кыргызстане

Ей стала Гюльшат Асылбаева.

19 августа в Бишкек состоялся внеочередной съезд Ассоциации Казахов Кыргызстана в ходе которого избрали нового председателя Ассоциации. Об этом сообщается на сайте парламента Кыргызской Республики.

Единогласным решением съезда председателем казахской диаспоры была избрана депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Гюльшат Асылбаева.

В своем выступлении она поблагодарила участников съезда за оказанное ей доверие, отметила важность участия Ассоциации в общественно-политической жизни страны, взаимодействия ее со всеми ветвями государственной власти в вопросах укрепления единства народа Кыргызстана.

Гюльшат Асылбаева также поздравила участников съезда со священным праздником Курбан-айт и пожелала единства, сплоченности, мирного развития и процветания в стране.

Далее на съезде были намечены планы, в том числе дальнейшие шаги по развитию Ассоциации.

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