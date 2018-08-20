Бухгалтеров алматинской больницы отправили в колонию за хищение бюджетных средств

Бывшего главного бухгалтера госучреждения и одну из ее помощниц осудили на 8 лет, третья соучастница преступления приговорена к 7 годам лишения свободы.

В Алматы вынесли приговор троим бухгалтерам городской больницы №4. Женщин обвиняли в хищении и растрате 336 млн тенге. Судья Турксибского районного суда постановил приговорить двух обвиняемых к 8 годам, а их подельницу, которая присоединилась к махинациям позже остальных, к 7 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

"Признать Калию Джансеитову, Макпал Касымбаеву и Асем Гарифуллину виновными в умышленном присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере, в совершении тяжкого преступления, и приговорить Джансеитову Касымбаеву к 8, и Гарифуллину к 7 годам лишения свободы соответственно", - вынес вердикт судья.

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В зале суда объявили, что все трое подсудимых работали сообща. Для денежных махинаций обвиняемые якобы использовали программу по бухгалтерскому учёту, благодаря которой производили начисления зарплат и премий, причём как работникам больницы, так и "мёртвым душам". Последние, по словам судьи, в основном являлись родственниками бухгалтеров.

"Местом отбывания наказания назначить исправительное учреждение средней безопасности. Лишить осуждённых права занимать соответствующие должности сроком на 10 лет. Взыскать с осуждённых 275 млн тенге похищенных средств, двоих несовершеннолетних детей Касымбаевой и Гарифуллиной передать органам опеки. Взять осуждённых под арест в зале суда немедленно", –закончил приговор он.

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