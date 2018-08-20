Около 300 кг осетрины изъято в Мангистауской области за 2 дня

Специальные рейды провели уполномоченные органы.

За два дня полицейские Мангистау изъяли у браконьеров осетровой рыбы около общим весом 274 килограммов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

В 30 километрах от автотрассы Актау-Форт-Шевченко 14 августа примерно в 00:05 час был задержан водитель автомобиля KIA Sportage, который незаконно перевозил в машине 58 штук рыбы осетровых пород, общим весом 236 килограммов.

Той же ночью примерно в 01:30 час в селе Сайын Тупкараганского района при проверке автомобиля Ford EcoSport в багажнике обнаружены 8 осетров, общим весом 25 кг.

14 августа примерно в 03:10 час по сообщению ЦОУ Актау в 30 километрах от автотрассы Актау-Форт-Шевченко при проверке автомобиля Toyota Corolla в багажнике было обнаружено и изъято 3 рыбы осетровых пород, общим весом 13 кг.

Начальник природоохранной полиции МПС ДВД майор полиции Беккали Алдабергенов: Данные факты зарегистрированы в ЕРДР РОВД Тупкараганского района по ч.1 ст.339 УК РК. Ведется досудебное расследование.

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