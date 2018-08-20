Дело Бишимбаева: Аслан Джакупов может выйти на свободу по УДО

Суд удовлетворил ходатайство осуждённого об условно-досрочном освобождении.

Фигурант громкого коррупционного дела против экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, бывший заместитель председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT" Аслан Джакупов может выйти на свободу, сообщает Bnews.kz.

Аслан Джакупов обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Основанием для освобождения экс-топ-менеджера нацкомпании явилось то, что осуждённый по месту отбывания наказания характеризовался положительно, не имел взысканий, соблюдал режим учреждения и отбыл 2/3 срока наказания.

"14 августа этого года районный суд №2 Алматинского района Астаны удовлетворил ходатайство осуждённого. Основанием для освобождения Аслана Джакупова явилось то, что осуждённый по месту отбывания наказания характеризовался положительно, не имел взысканий, соблюдал режим учреждения и отбыл 2/3 срока наказания, что не противоречит требованиям части 1 статьи 72 УК "Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания". Условно-досрочное освобождение осуждённого Аслана Джакупова осуществляется с момента вступления постановления в законную силу", - сообщили в пресс-службе городского суда Астаны.

В столичном суде подчеркнули, что постановление может быть обжаловано либо пересмотрено по ходатайству прокурора в течение 15 суток. Постановление не вступило в законную силу.

В марте этого года Аслан Джакупов был осужден на два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности по статье УК РК "Получение взятки". На момент вынесения приговора сын экс-мажилисмена Кабибуллы Джакупова находился под стражей один год и четыре месяца. В ходе судебных разбирательств Аслан Джакупов признал свою вину, отметив, что готов активно сотрудничать со следствием.

В марте этого года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев осужден по обвинению во взяточничестве по предварительному сговору с группой лиц. По данным следствия, сумма причинённого Бишимбаевым ущерба составила 1 млрд тенге.

Помимо Джакупова фигурантами коррупционного дела стал ещё 21 один сотрудник нацхолдинга "Байтерек" и его дочерних организаций.

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