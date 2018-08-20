Сколько наркоманов состоит на учете в Алматы

В настоящее время на учете состоит 1 624 наркопотребителя. При этом за первые полгода с учета были сняты более 700 человек.

701 человек снят с учета в алматинском городском наркологическом центре медико-социальной коррекции за I полугодие. Об этом сообщил руководитель данного медучреждения Сапар Рахменшеев в ходе пресс-конференции в РСК г.Алматы, передает Zakon.kz.

По его словам, из приведенного выше числа диспансерных больных, снято с учета 575 пациентов с алкоголизмом и 126 с наркоманией. Из них 342 человека, то есть почти 50%, сняты с учета в связи с выздоровлением. Кроме того, 198 больных сняты с учета в «связи со смертью», 106 – в «связи с отсутствием сведений», 31 – в «связи с выбытием». Остальные сняты с учета по таким причинам, как в «связи с переводом с профилактического учета на диспансерный», в «связи с совершеннолетием», в «в связи с изменением диагноза».

«Что касается употребляемых ими психо-активных веществ (ПАВ), то лидирует употребление опиойдов (63 человек, в том числе 6 женщин), сочетанное употребление наркотиков и других ПАВ (44 человек, в том числе 8 женщин), а также употребление каннабиойдов (17 человек, в том числе 1 женщина). За употребление других стимуляторов или летучих растворителей на учет было взято лишь по 1 человеку», – сообщил спикер.

Также С. Рахменшеев отметил, что в настоящее время на учете состоит 1 624 наркопотребителя. По видам употребляемых наркотиков, опять же лидируют опиоды (792 человека, в том числе 97 женщин), сочетанное употребление различных наркотиков и других ПАВ (716 человек, из них 96 женщин) и группа каннабиса (87 человек, из них 3 женщины). При этом с употреблением синтетическими наркотиками (скорость, легалка, меф, соль, JWH), на учете состоят 24 человека.

Кроме того, по словам спикера за 6 месяцев текущего года в стационаре пролечено 448 человек. Из них с употреблением опиойдов 57 человек, с употреблением каннабиойдов 3 человека, с употреблением других стимуляторов 19 человек и с сочетанным употреблением наркотиков и других ПАВ 369 человек. Также стационарно пролечено 138 человек употреблявших указанные выше синтетические наркотики.

«Во исполнение совместного «Плана мероприятий о взаимодействии наркологической и местной полицейской службой по вопросам профилактики, раннего выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом», в начале года врачами - наркологами разработаны и согласованы совместные планы работы с акиматами районов, в частности со штабом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, МПС, РУВД, РМО и ПТД. В итоге было запланировано 48 выездных приемов врачей-наркологов проводимых совместно с РУВД. Организовано и проведено 38 таких мероприятий, то есть или 79%», – заключил С.Рахменшеев.

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