Турция и Катар идут к облегчению торговли в нацвалютах

Сделан первый шаг в рамках реализации турецко-катарского инвестиционного проекта.

Центральный банк Турции и Центральный банк Катара подписали в Дохе Двустороннее соглашение по обмену валют (своповое соглашение). Об этом говорится в сообщении Центробанка Турции, сообщает aa.com.tr.

Документ стал первым шагом в рамках реализации проекта по инвестированию Катаром в экономику Турции 15 млрд. долларов.

Свои подписи под документом поставили главы Центробанка Турции Мурат Четинкая и Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани.

Церемония подписания состоялась в головном офисе ЦБ Катара.

Целью соглашения является облегчение торговли в национальных валютах между двумя странами, а также поддержка финансовой стабильности. Кроме того, соглашение будет способствовать укреплению резервов страны.

На первом этапе соглашения будут использованы ресурсы в размере 3 млрд долларов.

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