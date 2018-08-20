Какой день Курбан-байрама наилучший для жертвоприношения

Продажа мяса жертвенного животного категорически запрещена.

Председатель ДУМК, Верховный муфтий Казахстана подробно объяснил, как нужно совершать жертвоприношение во время Курбан-байрама, передает Zakon.kz.

О празднике Курбан-айт (Курбан-байрам) Курба́н-айт (Курбан-байра́м) или ’Ид аль-адха (араб. عيد الأضحى — пра́здник жертвоприноше́ния) — праздник окончания хаджа.

Слово «Курбан» означает «приблизиться», «быть ближе». Как религиозный термин, это означает приношение в жертву животного в определенное время, с намерением поклонения, чтобы сердцем приблизиться к Всевышнему.

Жертвоприношение стало ваджибом (обязательным) во втором году по хиджре. Его обязательность обоснована аятами Священного Корана, сунной Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и иджмой (единодушным мнением исламских богословов).

Всевышний Аллах возвещает в Коране о ниспослании жертвенного животного, заменившего на жертвеннике Исмаила (мир ему): «И Мы заменили ему [сына] на большую жертву» (сура «Ас-Саффат», аят 107).

Над жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!» Прежде чем барана режут, его обязательно кладут на землю головой в сторону Мекки.

В жертву может быть принесено только одно из трех видов животных:

1. Овцы и козы

2. Коровы, быки и буйволы

3. Верблюды

Из остальных животных курбан невозможен. Из названных трех видов животных можно приносить в жертву и самцов, и самок. Предпочтительным считается приношение в жертву барана и козла. Овцы и козы должны достичь годовалого возраста, крупнорогатый скот – двухлетнего, а верблюды – пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес годовалого, то разрешается его жертвоприношение. Козы должны достичь годовалого возраста. Если позволяют средства, одна овца (или баран) или одна коза (или козел) приносятся в жертву от имени одного человека. А крупнорогатый скот и верблюд могут быть принесены в жертву как одним человеком, так и от имени семи человек одновременно.

Жертвенное животное должно быть здоровым. Надо обращать особое внимание на состояние здоровья и отсутствие физических дефектов у животных, которые предназначены для Курбана.

Время жертвоприношения – первый, второй и третий дни Курбан-байрама. Приносить Курбан по истечении этого срока неправильно. Наилучшим для жертвоприношения считается первый день (10 Зульхиджжа).

Мясо жертвенного животного, согласно Шариату, необходимо делить на три части, одну из которых отдают малоимущим, второй угощают родственников и соседей, а третья остается дома для дальнейшего употребления в пищу. Нужно отметить, что продажа мяса жертвенного животного категорически запрещена. Однако, раздать бесплатно верующий может практически все мясо, кроме незначительной части, которой он должен угостить свою семью.

Условия Курбана – это приношение в жертву одного из разрешенных животных. Не зарезав, животное, передавать его или сумму денег, равную его стоимости, нуждающимся ― не является совершением Курбана. Названные действия могут расцениваться как садака.

Нисаб – это количество (размер) имущества, обладание которым делает обязательным поклонение, связанное с имуществом.

Нисаб Курбана – это обладание имуществом, превышающим 20 мискалей (т.е. 80,18 г) золота (или это количество в денежном или вещевом выражении), за вычетом основных потребностей человека (в которые входят его жилье, необходимая домашняя утварь, ездовые животные, оружие, одежда, годовой расход на себя и на тех, кого он обязан обеспечивать) и его долгов. То есть, обладающий нисабом Курбана считается обеспеченным человеком, и ему Курбан обязателен. Он обязан ежегодно совершать жертвоприношение в дни Курбана.

Нисаб закята и Курбана одинаковы, но в нисабе Курбана необязательно увеличение имущества и истечение срока в один год, как это необходимо для выплаты закята.

Для бедняка, который был неимущим и стал богатым (разбогател) в дни Курбана, жертвоприношение становится обязательным.

Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты родным и близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения считается благословенным и желательным.

Всевышний Аллах повелевает: «…совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву» (Сура «Аль-Каусар», 2). Согласно общепризнанному мнению, слово «намаз» в этом аяте означает «праздничный намаз», а слово «закалывать» означает «Курбан» в праздничные дни.

И еще одно повеление Аллаха: «Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так Мы подчинили их (верблюдов) вам, – быть может, вы будете благодарны» (Сура «Аль-Хаджж, 36).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в одном хадисе говорит: «Сын Адама не смог приблизиться к Всевышнему так близко ни одним из угодных Ему деяний, как пролитием крови в дни Курбана. В Судный день Курбан, кровь которого он пролил, предстанет парнокопытным рогатым животным, покрытым шерстью. До того, как пущенная кровь достигнет земли, сын Адама поднимается пред Аллахом на более высокий уровень. Поэтому совершайте жертвоприношение со спокойной и довольной душой» (Тирмизи, Ибн Маджа, Ахмад бин Ханбаль, Ибн Малик).

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) призывал мусульман к совершению жертвоприношения. Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Более любимое дело человека для Аллаха в день жертвоприношения — это принесение жертвы. В день Суда жертвенное животное будет на чаше добрых дел со своими рогами, шерстью и копытами. Кровь, пролитая в этот день, достигает своего места пред Аллахом, прежде чем она достигнет земли. Так очищайте ею ваши души».

Мы не должны забывать, что Аллах не нуждается ни в мясе, ни в крови жертвенного животного. Его достигнет только намерение, искренность и богобоязненность его раба. В Коране эти намерение и богобоязненность, которые составляют основу всех действий, оцениваются так: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До него доходит лишь ваша богобоязненность…» (Сура «Аль-Хаджж, 37).

Праздник имеет важное социальное значение и является залогом единения мусульман, укрепления связей между ними и взаимопомощи. В праздничные дни за праздничными дастарханами мы встречаемся с родственниками и соседями, вместе с другими прихожанами мечети обращаемся к Всевышнему Аллаху, прося у Него благословения и милости.

В эти дни мы должны посещать могилы умерших, читать Коран и просить для них прощения у Всевышнего Аллаха. Следует навестить родителей и получить их благословение. В Исламе, после поклонения Аллаху и повиновения Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), повелевается уважительное и доброе отношение к родителям, запрещено даже говорить им «уф».

Следует посетить больных и пожелать им выздоровления. Подарить внимание и ласку сиротам и обделенным детям. Протянуть руку помощи бедным и нуждающимся, дать и им возможность почувствовать радость праздника. Как всегда, мы должны в праздничные дни обращаться наилучшим образом с окружающими нас людьми, как повелевает нам Ислам, и воздерживаться от вредных и недостойных поступков.

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