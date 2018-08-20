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В Атырау начинается строительство 91-метрового флагштока

Предусмотрено строительство 2-х фонтанов, расположенных по обеим сторонам объекта.

Фото : Региональная служба коммуникаций области20 августа 2018, 14:26

Проект был анонсирован акимом Атырауской области, на отчетной встрече с населением в феврале этого года, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Флагшток будет расположен на пересечении улиц Кулманова и Джангельдина. Площадь основания составит 57 кв.м, а высота 91 м. Флагшток будет установлен на новой площади размером в 112 кв.м.

Помимо этого, на данном сооружении предусмотрено строительство 2-х фонтанов, расположенных по обеим сторонам объекта. Фонтаны запроектированы в форме каскада, состоящего из пяти уровней.

Флагшток безусловно станет самым высоким сооружением в городе, который будет виден практически с любой точки областного центра. Развивающийся государственный флаг, на высоте 91-метра, станет украшением города.

Напомним, что строительство финансируется за счет социальных отчислений недропользователей и располагается на возвращенном в государственную собственность неиспользуемом земельном участке.


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