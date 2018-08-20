Солдат-срочник совершил самоубийство в ходе несения службы
В настоящее время ведется следствие и проводится служебное расследование.
Фото : соцсети20 августа 2018, 14:35
Солдат-срочник совершил самоубийство в ходе несения службы по охране пенитенциарного учреждения в Степногорске, сообщает Sputnik Казахстан.
Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, в воинской части города.
"В 7:25, находясь на охране учреждения, рядовой Д., 1997 года рождения, призванный в июне из департамента по делам обороны Карагандинской области, допустил саморанение со смертельным исходом", — рассказал глава пресс-службы регионального командования "Орталық" подполковник Дос Канат.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 105 Уголовного кодекса Казахстана (Доведение до самоубийства). В настоящее время ведется следствие и проводится служебное расследование.
По словам подполковника, причины, подтолкнувшие солдата к суициду, неизвестны, предсмертной записки нет. Тело отвезли на родину, похоронили в воскресенье.
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