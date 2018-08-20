Назарбаев дал ряд поручений Асанову
Глава государства заслушал отчет о деятельности органов правосудия за первое полугодие текущего года и исполнении ранее данных поручений.
Фото : akorda.kz20 августа 2018, 14:41
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Верховного суда Жакипом Асановым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.
В ходе встречи глава государства заслушал отчет о деятельности органов правосудия за первое полугодие текущего года и исполнении ранее данных поручений.
"За шесть месяцев 2018 года судами первой инстанции рассмотрено 1,8 млн судебных дел и материалов, что превышает аналогичный показатель прошлого года. По уголовным делам осуждено 16302 человека, 25% из которых приговорены к лишению свободы", - доложил председатель Верховного суда.
Жакип Асанов также проинформировал Нурсултана Назарбаева об уменьшении на 30% количества случаев избрания меры пресечения в виде ареста по экономическим преступлениям.
В завершение встречи Президент Казахстана дал ряд поручений.
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