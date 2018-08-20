Автомобили Tesla начнут воспроизводить видео
Как сообщалось ранее, Tesla выпустит «девятую версию»до конца августа.
Исполнительный директор Tesla Илон Маск сообщил в Твиттере, что владельцы автомобилей компании смогут смотреть в них видео, пишет news.ru.
Нововведение появится в «десятой версии» обновлении.
@elonmusk @Tesla Love the P3D! Any chance of getting video streaming (Netflix, YouTube) to watch while charging? pic.twitter.com/HivYyJFAFW— ben ahlander (@O_Landman) 19 августа 2018 г.
О сроках выхода инженер ничего не рассказал. Как сообщалось ранее, Tesla выпустит «девятую версию»до конца августа. Оно будет включать в себя три игры Atari: Missile Command, Tempest и Pole Position. В управлении некоторых из них будет задействован руль автомобиля.
Ранее News.ru рассказал, что глава компании Tesla Илон Маск стал участником судебного разбирательства после публикации сообщений в Twitter о желании выкупить акции предприятия. Исковое заявление в суд подали акционеры Tеsla.
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