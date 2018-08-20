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Автомобили Tesla начнут воспроизводить видео

Как сообщалось ранее, Tesla выпустит «девятую версию»до конца августа.

Фото : deplim.com20 августа 2018, 14:46

Исполнительный директор Tesla Илон Маск сообщил в Твиттере, что владельцы автомобилей компании смогут смотреть в них видео, пишет news.ru.

Нововведение появится в «десятой версии» обновлении.

О сроках выхода инженер ничего не рассказал. Как сообщалось ранее, Tesla выпустит «девятую версию»до конца августа. Оно будет включать в себя три игры Atari: Missile Command, Tempest и Pole Position. В управлении некоторых из них будет задействован руль автомобиля.

Ранее News.ru рассказал, что глава компании Tesla Илон Маск стал участником судебного разбирательства после публикации сообщений в Twitter о желании выкупить акции предприятия. Исковое заявление в суд подали акционеры Tеsla.


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