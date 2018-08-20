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Омирбай Жантил дебютировал на профи-ринге с нокаута

Несмотря на превосходство соперника в росте, Жантил доминировал с первых секунд боя и проявил всю мощь, на которую способен.

Фото : из открытых источников20 августа 2018, 15:03

Казахстанский боксер полутяжелого веса Омирбай Жантил дебютировал на профи-ринге с нокаута. Уже в первом раунде он взял верх над россиянином Виктором Селезневым, который также проводил свой первый поединок.

Несмотря на превосходство соперника в росте, Жантил доминировал с первых секунд боя и проявил всю мощь, на которую способен. Он выбрасывал множество ударов и не оставил своему сопернику шансов. Селезнев мужественно попытался продолжить бой после двух нокдаундов, но рефери не стал рисковать здоровьем боксера.

Помимо профессиональной спортивной карьеры, Омирбай Жантил является членом партии “Нур Отан”, а также советником Президента МАИБа Марата Кабаева.

Вечер бокса “Дерись и побеждай” прошел в Москве 19 августа. Следующий поединок казахстанец планирует провести уже 8 сентября в андеркарде своей прославленной соотечественницы Фирузы Шариповой в Санкт-Петербурге. Отметим также, что Шарипова присутствовала в углу своего соотечественника в его дебютном поединке.


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