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Казахстанскому боксеру на дебютный бой в Top Rank достался американец с семью победами подряд

Соперником казахстанца может стать 22-летний американец Кристиан Агирре (7-2, 3 КО).

Фото : ВКонтакте20 августа 2018, 15:21

Казахстанский боксер-профессионал Сагадат Рахманкулов (2-0, 1 КО) 25 августа проведет первый бой под эгидой промоутерской компании Боба Арума - Top Rank, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Рахманкулов подписал пятилетнее соглашение с этой известной американской компанией. 24-летний боксер первого среднего веса выступит на вечере бокса в Глендейле (штат Калифорния, США).

Соперником казахстанца может стать 22-летний американец Кристиан Агирре (7-2, 3 КО). Агирре стартовал на профессиональном ринге около двух лет назад и выдал серию из семи побед подряд, но затем проиграл две встречи по очкам.

Что касается Рахманкулова, то он дебютировал среди профессионалов в феврале текущего года и выиграл оба поединка. Менеджером Сагадата является Эгис Климас.


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