Мажилисмены посетили в Астане центр мониторинга и оперативного реагирования «IKomek»

Предприятие оснащено более 4 тыс. камерами видеонаблюдения, расположенными на территории города, которые охватывают места общественного скопления людей.

Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают производственные и социально-культурные объекты, проводят встречи с трудовыми коллективами и общественностью, передает Zakon.kz.

Как отмечается, главной темой депутатских встреч стали вопросы законодательной поддержки основных программных документов и инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также итоги законотворческой деятельности в третьей парламентской сессии.

Одна из таких встреч прошла сегодня в Астане в городском центре мониторинга и оперативного реагирования (iKomek)» с участием депутатов Мажилиса, членов фракции партии «Нур Отан» Сапара Ахметова и Бекболата Тлеухана.

В беседе с коллективом предприятия депутат Мажилиса Сапар Ахметов отметил, что инициативы Главы государства касаются каждого жителя нашей страны, и поэтому все мы должны четко знать, как и через какие механизмы они реализуются, какая законодательная поддержка уже принята и что еще предстоит предпринять.

По словам мажилисмена, Пять социальных инициатив Президента Казахстана – это конкретная социальная программа c реальными задачами и внушительным финансированием. К примеру, новая жилищная программа «7-20-25» от «Нұрлы жер» позволит каждому работающему жителю страны приобрести квартиру в кредит, а также активизирует жилищно-строительный рынок.

Центр мониторинга и оперативного реагирования «IKomek» создан в 2017 году в целях координации и контроля работы коммунальных и оперативных служб при решении произошедших инцидентов и аварий, а также приема обращений граждан. Предприятие оснащено более 4 тысячами камерами видеонаблюдения, расположенными на территории города, которые охватывают места общественного скопления людей.

Как отметила директор центра Жанат Дубирова, 17 управлений акимата, 91 коммунально-аварийная служба и 637 организаций, которые оказывают сервисы горожанам, сейчас заменены одним номером 109.

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