Участники гонки в горах Алматы умоляли о воде и еде, но им не дали

Порядка тысячи участников прибыли на соревнования в южный мегаполис.

В отличие от любого другого любительского старта, "Гонка нации" располагает препятствиями высочайшего класса и лучшей организацией, сообщает Zakon.kz.

Главная особенность локации - идеальные условия для проведения мероприятий высокого уровня. Участников ждали перепады высот, чистый горный воздух, комфортные погодно-климатические условия.

"Гонка нации" - впечатляющий забег по пересеченной местности с искусственными препятствиями. В нем предусмотрено такие виды забегов, как:

Забег силы - 5 км+ и 15+ препятствий. Дистанция подходит для любого уровня физической подготовки, препятствия интересные, но не сложные.

Забег воли – 10км+ и 22+ препятствий. Он рассчитан на средний и высокий уровень физической подготовки, включает препятствия с канатами, рукоходамии переносом тяжестей.

Забег духа - 20 км+ 44+ препятствий. Рассчитан на средний и высокий уровень физической подготовки, экстра препятствия с канатами, рукоходами и переносом тяжестей.

Старты проходят в категориях: STANDART, TEAM, ELITE

Забег STANDART – лучший выбор для участников со средним и начальным уровнем подготовки.

Забег TEAM - командный забег. В формате TEAM финиш засчитывается по последнему участнику команды.

Забег ELITE – рекомендован наиболее подготовленным атлетам, профессиональным и полупрофессиональным спортсменам.

- Это был один из самых крутых соревнований, - говорит Дана Абилова, воспитанница военно-патриотического клуба "Киров". – Я участвовала там как волонтёр, на этапе с командным препятствием с ходулями. Но редко у каких-либо команд это получалось, только две команды смогли пройти препятствие. Остальные жутко ругались и делали штрафные «берпи». Безусловно, военные делают это лучше! Я была на предпоследней точке, и была очень рада за людей, которые дошли и добежали до моего препятствия. Я очень старалась поддержать и пожелать удачи каждому участнику, так как, не смотря на плохую погоду, ливень, ветер и сильный туман, они не побоялись участвовать в соревновании. Мне очень понравилось быть волонтером, я получила нереальную мотивацию и энергию от бегущих участников и очень надеюсь, что в следующем году испытаю себя в качестве участника от ДДО Алматы.

По словам 13-летнего волонтера Саши Мезенова из ВПК "Киров", он уже участвовал в спортивно военно-прикладном соревновании "Race Nation", которое проходило на лыжном-биатлонном комплексе Алатау.

- На моём этапе пробегали толстые, худые тётеньки и дяденьки, юноши и девушки. Все они были голодные и падали в грязь и весело ругались. Они меня умоляли о еде и воде, но я им не давал. На войне как войне!

Саша показывал им дорогу. Ближе к обеду начал спускаться туман в каком-то месте, это было тоже препятствием для атлетов. После обеда стартовали команды, у них были немного другие препятствия. «Теперь я знаю, как их проходить и буду готовиться к следующему году», - говорит волонтер.

Порядка тысячи участников прибыли на соревнования. В отличие от любого другого любительского старта, эта гонка располагает препятствиями высочайшего класса, лучшей организацией, а также неимоверной красотой природы на локации. Главная особенность локации - идеальные условия для проведения мероприятий высокого уровня. Участников ждали перепады высот, чистый горный воздух, комфортные погодно-климатические условия.





К созданию трассы забега привлекались профессиональные спортсмены, эксперты из элитных армейских спецподразделений, изучен опыт ряда стран, где проходят подобные соревнования. Как правило, участие в таких стартах на западе принимают миллионы человек.

В Алматы они проводились при содействии Департамента по делам обороны.

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