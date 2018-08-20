Участие в торжествах приняли видные государственные деятели, депутаты, а также артисты.

Порядка 20 тысяч человек посетили мероприятия к 350-летию Бухар жырау в Карагандинской области, передает Newtimes.kz.

Официальная церемония празднования юбилея Бухар-жырау 18 августа началась с обряда чтения Корана у мавзолея и возложения цветов к памятнику великому мыслителю в селе Ботакара. В юрточном городке, который специально соорудили близ села Корнеевка, прошло праздничное мероприятие "Баба рухына тағзым" и народные гуляния. Здесь были установлены более 100 юрт и более 50 торговых палаток. Артисты Карагандинского областного казахского драматического театра им. С.Сейфуллина на установленной сцене показали зрителям театрализованное представление "Күміс көмей әулие" - пролог из жизни Бухар жырау.

Участие в торжествах приняли Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, депутат Парламента Куаныш Султанов, космонавт Тохтар Аубакиров, депутат мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан, делегации из Кереку и Мангыстауской области, известные государственные и общественные деятели, потомки Бухар жырау Калкаманулы и жители региона.

- Бухар жырау мечтал о независимости и единстве своего народа. И сегодня его мечты сбылись, мы живем в независимом государстве. Во времена ханов Бухар жырау выполнял функции парламента, министерства внешней политики. Нам необходимо изучать исторический вклад Бухар жырау в развитие страны. Очень важно донести это до молодого поколения. Это основа для воспитания молодого поколения в духе патриотизма, возможность формирования личностей новых героев своего времени, личностей которые будут вносить огромный вклад в развитие страны. …Путь великого Бухар жырау не забыт. В новом времени мы ставим огромные задачи перед страной – это идея "Мәңгілік ел". Это и было мечтой наших предков, - сказал Ерлан Кошанов.

Депутат мажилиса Парламента Бекболат Тлеухан исполнил одно из произведений Бухар жырау.

Празднование 350-летия великого мыслителя реализуется в рамках программной статьи Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева "Рухани жаңғыру", что позволяет осмыслить духовные ценности, национальные традиции и историю казахского народа через творчество Бухар-жырау.

- Сегодня мы так широко отмечаем 350-летие нашего предка Бухар жырау. Я считаю, что это и есть рухани жаңғыру, о чем в своей программной статье говорил наш Глава государства. Все здесь сидящие знают и гордятся нашим предком Бухар жырау. Великие люди рождаются раз в столетие и отрадно, что о таких датах не забывают. От имени всех аксакалов и жителей Бухаржырауского района хочу поблагодарить за такой праздник акиматы Карагандинской области, Бухаржырауского района и наших спонсоров - предпринимателей и все крестьянские хозяйства нашего района, - сказал потомок Бухар жырау Галымтай Бахтиярулы.

Вниманию гостей были представлены выставки прикладного искусства и живописи. А также привезенная из столичного музея экспозиция древнего оружия и выставка "Бұқар жырау дәуірі" экспонаты для которой предоставил областной историко-краеведческий музей.

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием творческих коллективов области, а также звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Для зрителей выступили народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженные деятели культуры Алтынай Жорабаева, Жамиля Баспакова, фольклорный ансамбль "Хайрулло Дадобоев" из Таджикстана, Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета, а также солисты концертного объединения имени К.Байжанова и артисты из всех районов Карагандинской области.

- Юбилей нашего великого предка Бухар жырау проходит в рамках программы "Рухани жаңғыру", суть этой программы – сохранить воспитание, обычаи и мудрость наших предков, донести эти ценности до подрастающего поколения. И я не могла остаться в стороне, буду сегодня исполнять песни про Туган жер, Атамекен, - сказала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

Во второй половине дня прошли соревнования по национальным видам спорта: қазақша күрес, аударыспақ, асық ату, қыз қуу, теңге алу, аламан бәйге, топ бәйге и көкпар. Участники соревновании были награждены ценными призами - квартирой в центре города Астана, стоимостью 12 млн. тенге, автомобилями Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry 55, 3 квадроциклом, бытовой техникой и др.подарки

Пожалуй, наиболее зрелищным для гостей и местных жителей Бухар-жырауского района стали национальные соревнования – байга. Государство всячески поддерживает эту традицию, чтобы проявить дань уважения обычаям предков, роду и семье.

Для того, чтобы соревнования по байге прошли без препятствий площадь для скачек предварительно выравняли специальной техникой.

На дистанцию участники вышли с сопровождающими на поседланных лошадях. По условиям соревнований лошади должны двинуться одновременно.

Как отметил выступивший спонсором известный в Казахстане предприниматель Айдын Албакай приуроченное к 350-летию Бухар-жырау мероприятие стало одним из ярких событий в жизни региона.

- Сегодняшние скачки дорогого стоят и батыр который придет первым получит ключи от японского внедорожника. Уверен, что машина не подведет своего хозяина в любое время года, - сказал Айдын Албакай.

По словам предпринимателя он руководит Крестьянским хозяйством "Жаке", имеет хорошо развивающийся строительный бизнес в Астане и в связи с этим имеет возможность оказывать благотворительную поддержку не только спортсменам, но школьникам и студентам из малообеспеченных семей.

- Мы не знаем, что будет завтра, поэтому остаток жизни надо прожить достойно. Благотворительность- это неотьемлемая часть моей жизни и добрые дела надо делать сейчас. Сегодняшний той был масштабным и очень хочется, чтобы такие праздники проводились чаще. В истории Казахстана много батыров и выдающихся людей, которых мы должны помнить и рассказывать о них своим детям и внукам. Мне неважно кто выиграет в сегодняшних скачках, главное, что этот джигит победил в честном бою, - говорит Айдын Албакай.

По мнению местных жителей мероприятие прошло в духе национальных традиций.

Супруги Кадиша и Алпысбай Жумагельды прожили в Бухар-жырауском районе более 50 лет. Пара не так давно сыграла золотую свадьбы. Здесь они прожили всю свою жизнь, воспитали пятерых детей, имеют 20 внуков и пять правнуков.

Пенсионеры считают, что им повезло, так как они проживают в районе, который назван в честь великого мыслителя и философа Бухар-Жырау.

- Об этом человеке должны помнить и знать все – от малого до велика.Мы гордимся тем, что своим появлением на свет Бухар-жырау украсил историю нашей страны, - резюмировал Алпысбай Жумагельда.

Гуляния в честь 350-летия Бухар жырау продолжились в поселке Ботакара, где вечером устроили дискотеку и праздничный салют.

Юбилейные мероприятия на этом не заканчиваются. 14 сентября организаторы празднования юбилея планируют провести мушайру "Өлең сөздің данасы". Также в сентябре состоится конкурс выразительного чтения "Бұхарекең жырлайды". В октябре пройдет Международная научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности Бухар жырау. А в Областном историко-краеведческом музее откроется тематическая выставка, которая будет организована совместно с павлодарским музеем.

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