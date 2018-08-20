Казахстан выиграл пятую медаль Азиатских игр-2018

В полуфинале казахстанка уступила представительнице Китайского Тайпея.

Казахстанская таеквондистка Фариза Алдонгарова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка выступает в весовой категории до 53 килограммов. В четвертьфинале она одержала победу над спортсменкой из Ирана со счетом - 11:3. В полуфинале казахстанка уступила представительнице Китайского Тайпея По Я Су - 6:11.

Напомним, ранее золотую награду выиграл фехтовальщик Дмитрий Алексанин, борец вольного стиля Данияр Кайсанов завоевал «серебро», а Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев стали бронзовыми призерами первенства.

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