Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстан выиграл пятую медаль Азиатских игр-2018

В полуфинале казахстанка уступила представительнице Китайского Тайпея.

Фото : Сали Сабиров. Пресс-служба НОК Казахстана20 августа 2018, 16:02

Казахстанская таеквондистка Фариза Алдонгарова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Индонезии, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка выступает в весовой категории до 53 килограммов. В четвертьфинале она одержала победу над спортсменкой из Ирана со счетом - 11:3. В полуфинале казахстанка уступила представительнице Китайского Тайпея По Я Су - 6:11.

Напомним, ранее золотую награду выиграл фехтовальщик Дмитрий Алексанин, борец вольного стиля Данияр Кайсанов завоевал «серебро», а Саятбек Окасов и Адилет Давлумбаев стали бронзовыми призерами первенства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты