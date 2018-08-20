С новобранцами Военного института проведены первые показные занятия

Впереди у первокурсников обкатка танками и принятие военной присяги.

На базе учебного центра Военного института Сухопутных войск началась общевойсковая подготовка курсантов 2018 года набора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны г. Алматы.



Программа подготовки направлена в первую очередь на обучение теоретическим знаниям, практическим действиям в бою, развитию физических качеств, воспитание дисциплинированности и строевой подтянутости. Методику обучения составляют ознакомительные тактико-строевые, практические занятия и тренировки. Особое внимание уделяется выполнению курсантами нормативов по применению оружия, индивидуальных средств защиты и правильному использованию штатной экипировки.

Первые показные занятия с новобранцами проведены по теме «Вооружение и боевая техника механизированной бригады». Новобранцы ознакомились с техникой и вооружением механизированной бригады и их тактико-техническими характеристиками. Также состоялся практический показ боевых возможностей техники и вооружения.



- На данных полевых занятиях вчерашние школьники осваивали азы военной службы, получили первичные знания по техническим характеристикам и боевым возможностям техники, - говорит начальник кафедры тактики института полковник Руслан Садуев. - Занятия были проведены в 12 учебных местах, где профессора и преподаватели института подробно рассказали о вооружении и боевой технике механизированной бригады, показали их реальные возможности.

«Мне больше всего понравилась практическая сторона занятий, когда преподаватели стреляли из видов военной техники и стрелкового оружия. Было зрелищно. Я рад, что являюсь курсантом легендарного Военного института Сухопутных войск», - делится своими впечатлениями курсант 1 курса Дастан Нургали.



Впереди у новобранцев обкатка танками и принятие военной присяги, затем 4 года обучения в Военном институте Сухопутных войск. Всего в этом году в данный вуз поступило около 300 курсантов из разных регионов Казахстана.

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