Тело казахстанца, спасшего тонущих за рубежом, доставят на родину

Сегодня были оформлены все необходимые документы.

В министерстве иностранных дел РК рассказали подробности гибели казахстанца, спасшего двух тонущих женщин в Черногории, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 августа в Ульцине, Черногория.

"Гражданин Казахстана Танат Смагулов 1977 года рождения поехал туда отдыхать со своими друзьями. В тот вечер на море были большие волны. Наш соотечественник, увидев тонущих двух женщин, бросился к ним на помощь. В результате две женщины спаслись, а он сам не смог выбраться из воды", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

По информации Смадиярова, консул Казахстана уже находится в Ульцине. Связь с родственниками и друзьями установлена. Сегодня были оформлены все необходимые документы, тело погибшего будет направлено в Петропавловск 21 августа утром.

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