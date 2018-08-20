Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тело казахстанца, спасшего тонущих за рубежом, доставят на родину

Сегодня были оформлены все необходимые документы.

Фото : 24.kz20 августа 2018, 17:18

В министерстве иностранных дел РК рассказали подробности гибели казахстанца, спасшего двух тонущих женщин в Черногории, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 16 августа в Ульцине, Черногория.

"Гражданин Казахстана Танат Смагулов 1977 года рождения поехал туда отдыхать со своими друзьями. В тот вечер на море были большие волны. Наш соотечественник, увидев тонущих двух женщин, бросился к ним на помощь. В результате две женщины спаслись, а он сам не смог выбраться из воды", - сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

По информации Смадиярова, консул Казахстана уже находится в Ульцине. Связь с родственниками и друзьями установлена. Сегодня были оформлены все необходимые документы, тело погибшего будет направлено в Петропавловск 21 августа утром.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты