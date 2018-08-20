В Капшагае начались сборы с молодыми лейтенантами и сержантами

Сборы завершатся 13 сентября.

В Капчагае на базе легендарной 35-ой бригады, колыбели Десантно-штурмовых войск Казахстана, начались сборы с вновь прибывшими лейтенантами и сержантами, выпускниками Кадетского корпуса, сообщает Zakon.kz.

В этом году Десантно-штурмовые войска пополнили 138 выпускников Военного института Сухопутных войск, получивших первичные офицерские должности, и более 60 сержантов. Все они уже приступили к своим служебным обязанностям.

Открывая сборы, заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками по воздушно-десантной подготовке Виктор Житник поздравил новоиспеченных лейтенантов с началом офицерской службы и добавил, что в течение месяца все знания, полученные в стенах Военного института, будут закреплены на практике. «А иначе нельзя – вам доверены судьбы людей», - подчеркнул он.

В течение месяца офицерам Управления командующего Десантно-штурмовыми войсками предстоит проводить с молодыми офицерами работу по разъяснению основных требований руководящих документов, принимать зачеты по огневой, физической, тактической, специальной, строевой подготовкам и знанию общевоинских уставов.

Сборы с молодыми офицерами завершатся 13 сентября. За это время он получат необходимые навыки управления вверенным личным составом.

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