Ситуацию с казахстанскими туристами в Грузии прокомментировали в МИД РК

Граждане Казахстана были вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда.

По предварительным данным, проживающие в элитном отеле в Батуми туристы были расселены по другим гостиницам. Некоторым из них были возвращены финансовые средства. Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров, передает Zakon.kz.

"По данному вопросу в Посольство Казахстана в Грузии никто из наших граждан не обращался. Наш консул отслеживает данную ситуацию", - сообщил он.

Казахстанцы оказались в числе туристов, которых в срочном порядке выселили из элитной гостиницы в Батуми. 300 отдыхающих были вынуждены покинуть уже оплаченные номера из-за постановления суда. В отеле не соблюдены правила пожарной безопасности, из-за чего там может повториться прошлогодняя трагедия, когда в результате возгорания погибли 11 человек.

Администрация гостиницы знала о решении суда еще в июле. Однако менеджеры продолжали принимать клиентов.

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