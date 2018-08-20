В Астане введут SMS-оплату за проезд

Также оплатить проезд можно будет через специальное приложение.

На общественных слушаниях в акимате города Астана глава ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинов сообщил о намерении компании ввести дополнительный способ оплаты посредством SMS, передает корреспондент Zakon.kz.

"Для удобства пользователей общественного транспорта необходимо внедрить дополнительные сервисы электронной оплаты. Сейчас существует два способа оплаты проезда. При этом в городе действует дифференцированный тариф: при наличной оплате - 180 тенге в обычных городских маршрутах и 90 тенге - при безналичной оплате электронной транспортной картой. Мы планируем ввести дополнительный безналичный способ оплаты проезда через SMS и мобильное приложение", - сказал он.

По его словам, этот способ дает возможность моментально оплатить проезд с помощью телефона - через SMS либо через мобильное приложение.

"Для оплаты через SMS пассажиру необходимо иметь любой мобильный телефон, все мобильные телефоны поддерживают функцию отправки SMS. Для оплаты с помощью SMS-сообщения будет функционировать специальный короткий номер, доступный для клиентов всех операторов сотовой связи в Казахстане. Владельцы смартфонов смогут помимо SMS, оплачивать проезд с помощью специального приложения одним из способов: вводя данные автобуса; определяя транспортное средство по геолокации и сканируя QR-код с наклейки в автобусе", - проинформировал глава ТОО.

В то же время Игенбердинов добавил, что пользователи телефонов с операционной системой Android дополнительно смогут оплачивать проезд с помощью специальной метки NFC.

"И при оплате через SMS-сообщение и при оплате через мобильный телефон пассажир получает электронный билет прямо на телефон. За отправку SMS плата не взимается. С пассажира взимается оплата только за проезд. Способы оплаты через мобильное приложение - с баланса телефона, с банковской карты, а также через электронные деньги на выбор пассажира. Необходимо отметить, что при оплате электронными сервисами, не предусмотрена бесплатная пересадка. Оплата через SMS и мобильное приложение дает возможность оплатить проезд не только за себя, но и за другого пассажира", - уточнил он.

Также, по его данным, один из операторов сотовой связи предложил акцию для пассажиров.

"Пассажир, пользующийся мобильной связью этого оператора, при оплате через SMS тратит на проезд 1 тенге, 89 тенге возмещает сотовый оператор. Акция стартует в сентябре и продлится до конца месяца, после чего будет действовать каждый понедельник и продлится до конца 2018 года. Также в ближайшее время планируется выпуск комбинированных карт. Это даст пассажиру следующее преимущество - вместо двух карт, пассажир будет держать одну карту", - указал руководитель "Астана LRT".

В рамках пилотного проекта первые 3-5 тысяч карт будут запущены совместно с Евразийским банком. В дальнейшем планируется запуск и в других банках.

"Кроме того, вскоре у пользователей общественного транспорта столицы появится дополнительная возможность удаленного пополнения транспортной карты через телефон. Средства спишутся с баланса телефона и поступят на баланс транспортной карты", - заключил Б. Игенбердинов.

Ксения Давыдова, Астана.

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