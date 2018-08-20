Состав Национальной сборной Казахстана на матч со сборной Грузии

Матч «Лиги Наций УЕФА» между национальными сборными Казахстана и Грузии состоится 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».

Фото : kff.kz

Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов огласил список футболистов, вызванных на стартовые игры «Лиги Наций УЕФА».

В список вошли 23 игрока: Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитро Непогодов («Тобол»); Защитники: Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (все - «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Станислав Лунин (оба - «Кайрат»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»); Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Георгий Жуков (все - «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков (оба - «Астана»); Нападающие: Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин, Роман Муртазаев (оба - «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия). В составе сборной могут быть изменения. Напомним, что матч «Лиги Наций УЕФА» между национальными сборными Казахстана и Грузии состоится 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».

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