Состав Национальной сборной Казахстана на матч со сборной Грузии
Матч «Лиги Наций УЕФА» между национальными сборными Казахстана и Грузии состоится 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».
Главный тренер Национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов огласил список футболистов, вызванных на стартовые игры «Лиги Наций УЕФА».
В список вошли 23 игрока:
Вратари: Ненад Эрич («Астана»), Владимир Плотников («Кайрат»), Дмитро Непогодов («Тобол»);
Защитники: Сергей Малый, Евгений Постников, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко (все - «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Станислав Лунин (оба - «Кайрат»), Дмитрий Мирошниченко («Тобол»);
Полузащитники: Исламбек Куат, Бауыржан Исламхан, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Георгий Жуков (все - «Кайрат»), Бактиер Зайнутдинов, Серикжан Мужиков (оба - «Астана»);
Нападающие: Еркебулан Тунгышбаев («Ордабасы»), Алексей Щеткин, Роман Муртазаев (оба - «Астана»), Бауыржан Турысбек («Тобол»), Еркебулан Сейдахмет («Уфа», Россия).
В составе сборной могут быть изменения.
Напомним, что матч «Лиги Наций УЕФА» между национальными сборными Казахстана и Грузии состоится 6 сентября в 20:00 на стадионе «Астана Арена».
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