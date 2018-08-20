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До 2023 года в Астане будет построено 9,5 млн кв.м жилья

Асет Исекешев проинформировал Президента Казахстана о разработанном пятилетнем плане развития столицы и перспективах строительства новых объектов.

Фото : akorda.kz20 августа 2018, 17:58

Президент Казахстана Нурултан Назарбаев провел совещание по вопросам развития города Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Главе государства было доложено об исполнении ранее данных поручений и перспективных планах застройки столицы.

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, аким города Астаны А.Исекешев, первый заместитель акима города Астаны С.Хорошун и руководитель городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Б.Тайталиев.

Нурсултан Назарбаев указал, что в процессе застройки города важно учитывать возможности действующей инфраструктуры и существующих коммуникаций.

Асет Исекешев проинформировал Президента Казахстана о разработанном пятилетнем плане развития столицы и перспективах строительства новых объектов.

"В рамках плана предусматривается пять зон застройки. До 2023 года будет построено 9,5 млн кв.м жилья, это – 156 тыс. квартир на 500 тыс. человек. А до 2027 года – 16 млн кв.м на 800 тыс. человек. Таким образом, согласно Вашему поручению, в городе будут созданы условия для проживания 2 млн человек", - доложил аким столицы.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Астаны.


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