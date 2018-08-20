До 2023 года в Астане будет построено 9,5 млн кв.м жилья

Асет Исекешев проинформировал Президента Казахстана о разработанном пятилетнем плане развития столицы и перспективах строительства новых объектов.

Президент Казахстана Нурултан Назарбаев провел совещание по вопросам развития города Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Главе государства было доложено об исполнении ранее данных поручений и перспективных планах застройки столицы.

В совещании приняли участие Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, аким города Астаны А.Исекешев, первый заместитель акима города Астаны С.Хорошун и руководитель городского управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Б.Тайталиев.

Нурсултан Назарбаев указал, что в процессе застройки города важно учитывать возможности действующей инфраструктуры и существующих коммуникаций.

Асет Исекешев проинформировал Президента Казахстана о разработанном пятилетнем плане развития столицы и перспективах строительства новых объектов.

"В рамках плана предусматривается пять зон застройки. До 2023 года будет построено 9,5 млн кв.м жилья, это – 156 тыс. квартир на 500 тыс. человек. А до 2027 года – 16 млн кв.м на 800 тыс. человек. Таким образом, согласно Вашему поручению, в городе будут созданы условия для проживания 2 млн человек", - доложил аким столицы.

По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Астаны.

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