В ВКО мужчина утонул, переплывая от одной базы отдыха к другой

Доплыть до намеченной цели ему не удалось.

В субботу в Зыряновском районе на Бухтарминском водохранилище утонул человек, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Мужчина 1970 года рождения в 20:00 решил переплыть с берега одной базы отдыха на другую. Доплыть до намеченной цели ему не удалось.

Водолазы 8-го подразделения ВРАОСО до темной ночи вели поиски, но они результатов не дали. На следующий день с восходом солнца спасатели возобновили работы, и ближе к 07:00 тело мужчины обнаружили в 50 м. от берега на глубине 4 метра.

Также спасатели вели усиленные поиски в акватории Бухтарминского водохранилища мужчины 1968 года рождения, который 11 августа утонул во время катания на резиновой лодке. Для этого водолазы задействовали видеосистему, при помощи которой можно исследовать подводные участки. Но поиски результатов не дали.

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