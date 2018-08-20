Троих подозреваемых в убийстве задержали в Алматинской области

У убитого похищены золотые изделия, планшет, телефон, денежная наличность и бытовая техника. Часть украденного удалось отыскать и приобщить к материалам расследования в качестве вещественных доказательств.

В Алматинской области раскрыто убийство 61-летнего местного жителя, на дом которого 15 августа был совершен разбойный налет, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

В департаменте рассказали, что мужчину обнаружили в собственном доме со связанными руками и ногами. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

"С учетом имеющихся в деле обстоятельств выяснилось, что на дом потерпевшего совершено разбойное нападение. Возбудив по факту убийства уголовное производство полицейские Енбекшиказахского района совместно с коллегами из областного департамента организовали оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к этому особо тяжкому преступлению. По подозрению в убийстве установлены и задержаны трое лиц, 1991, 1996 и 2000 года рождения, помещенные под стражу в изолятор временного содержания", - отметили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В убийстве подозреваются безработные жители Алматинской области. Однако трое задержаны в Алматы.

"У потерпевшего похищены золотые изделия, планшет, телефон, денежная наличность и бытовая техника, реализованная подозреваемыми неизвестным лицам. Часть украденного удалось отыскать и приобщить к материалам расследования в качестве вещественных доказательств", - добавили в ДВД.

Досудебное расследование, предусмотренное ст.99 ч.2 УК РК "Убийство", продолжается в производстве Следственного отдела Енбекшиказахского РУВД.

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