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Ящик с пожертвованиями украли из мечети в Акмолинской области

Воришка залез через окно.

Фото : Islam-Today.ru20 августа 2018, 18:48

Сотрудники полиции Акмолинской области задержали 28-летнего парня, который похитил ящик для пожертвований, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

19 августа текущего года в дежурную часть РОВД Бурабайского района поступило телефонное сообщение от представителя духовенства с.Жасыл, с просьбой привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые через окно проникли в здание мечети с.Жасыл Бурабайского района, и похитили ящик для пожертвований,в котором находилось около 10 тысяч тенге.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятии задержан 28-летний местный житель, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье 188 ч.2 УК РК(кража).


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