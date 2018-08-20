Президент: Зарплата сотрудников госорганов повысилась более чем в два раза
Председатель Агентства доложил о принимаемых мерах по усилению противодействия коррупционным проявлениям.
Фото : Акорда20 августа 2018, 19:08
В ходе встречи Алик Шпекбаев проинформировал Главу государства об исполнении ранее данных поручений и планах на предстоящий период, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Сегодня на базе двух министерств и акиматов реализуется пилотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, председатель Агентства доложил о принимаемых мерах по усилению противодействия коррупционным проявлениям, дальнейшему переводу оказания государственных услуг в электронный формат, повышению оплаты труда государственных служащих и персональной ответственности первых руководителей государственных органов.
По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4933481-60e8910e92aa79f19812de0358371a43
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...