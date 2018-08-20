Полиция оштрафовала продававших алкоголь подросткам в Петропавловске

С начала года ювенальные полицейские областного центра провели 85 рейдовых мероприятий, в результате которых на учёт поставлены 42 подростка, а свыше 500 родителей привлечено к ответственности.

В преддверии нового учебного года местная полицейская служба ДВД Северо-Казахстанской области усиливает работу по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

С начала года в области произошло 18 ДТП с участием детей. Большинство детей пострадало, будучи пассажирами легковых автомобилей. В одном случае ДТП произошло по вине нетрезвого водителя. Об ответственности взрослых, садящихся за руль, а также о необходимости прививать детям культуру правильного поведения на улице напомнят стражи порядка и на августовской конференции с участием педагогов области.

В настоящее время обследуется состояние улично-транспортной сети около школ и колледжей. С 1 по 10 сентября в рамках ОПМ будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в рамках которого будет усилена отработка основных маршрутов школьников, привлечено внимание других участников дорожного движения к безопасности детей.

Особое направление деятельности полицейских – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. С начала года ювенальные полицейские областного центра провели 85 рейдовых мероприятий, в результате которых на учёт поставлены 42 подростка, а свыше 500 родителей привлечено к ответственности за пребывание детей в развлекательных заведениях в ночное время. Кроме того, ответственность понесли 12 владельцев магазинов, где выявлены факты продажи спиртного несовершеннолетним.

«Перед началом школьных занятий акцент делается на профилактическую работу с неблагополучными семьями, - говорит начальник местной полицейской службы УВД г. Петропавловска майор полиции Асан Смагулов. – Таких сегодня в городе 59. С начала года выявлено и поставлено на учёт 46 родителей, пренебрегающих обязанностями по воспитанию детей. Ювенальными полицейскими инициировано 32 заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Усилия не проходят даром: в нынешнем году уже 25 родителей снято с учёта в связи с исправлением».

В новом учебном году профилактическая работа будет продолжена в тесном взаимодействии с организациями образования, здравоохранения и другими заинтересованными ведомствами.

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