Главнокомандующий турецкой жандармерии оценил быт казахстанских военнослужащих

Гости из Турции посетили Главное командование Национальной гвардии РК.

В Астане завершился трехдневный рабочий визит делегации Жандармерии Турецкой Республики во главе с Главнокомандующим Жандармерией генералом армии Арифом Четином, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Делегацию сопровождал военный атташе при посольстве Турции в Казахстане полковник Джюнейт Гювен, в составе которой также были начальник управления связи и информационных систем Жандармерии Турецкой Республики генерал-майор Энгин Чыракоглу и начальник отдела по сотрудничеству со странами Азии майор Дженгиз Йылмаз.

В первый день пребывания военные гости посетили Главное командование Национальной гвардии РК, где ознакомились с историей создания и становления войск правопорядка, её деятельностью, структурой и выполняемыми задачами.

В ходе встречи главы делегации генерала армии Арифа Четина с Главнокомандующим Национальной гвардией РК генерал-лейтенантом Русланом Жаксылыковым были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в области образования и подготовки военных кадров в военно-учебных заведениях Турции, а также в других сферах деятельности, ранее достигнутых в Стамбуле, во время июльского визита казахстанской делегации в Жандармерию Турецкой Республики. Напомним, тогда была достигнута договоренность об увеличении количества обучаемых курсантов Республики Казахстан в училище Жандармерии до 8 человек ежегодно. Кроме того стороны договорились о продолжении обучения казахстанских выпускников, окончивших военно-учебные заведения Турции в Академиях Турецкой Республики и увеличить количество курсов для военных специалистов (снайперами, взрывотехниками, водолазами и т.д.) подразделений специального назначения на базе Турецких учебных заведений.

В завершении в память о высоком визите генералу армии Арифу Четину была предоставлена почетное право посадить первое дерево в «Аллее дружбы», открытого на территории Главного командования Национальной гвардии РК.

Визит делегации продолжился в Национальном университете обороны имени Первого Президента – Лидера Нации. Здесь гости ознакомились с учебно-материальной базой университета, посетили музей, центр имитационного моделирования, факультеты академии Генерального штаба ВС РК, Национальной гвардии и повышения квалификации.

На второй день состоялась встреча Министра внутренних дел Республики Казахстан генерал-полковника полиции Калмуханбета Касымова с Главнокомандующим Жандармерией Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином.

Встреча проходила в атмосфере взаимопонимания и конструктивного диалога, где стороны обменялись мнениями по широкому спектру двусторонних отношений в правоохранительной сфере и наметили дальнейшие шаги по активизации сотрудничества. Стороны также обсудили возможность присоединения Национальной гвардии Республики Казахстан в Ассоциацию европейских и средиземноморских жандармерий и правоохранительных органов с военным статусом (FIEP).

Затем военные из Турции ознакомились с материально-технической оснащенностью столичной бригады оперативного назначения, условиями проживания и быта военнослужащих, выставкой вооружения и боевой техники.

Во время визита гости посетили парк имени Кемаля Ататюрка и возложили цветы памятнику первого президента Турции.

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