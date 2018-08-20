Бакытжан Сагинтаев провел совещание по передислокации госорганов в Туркестанской области

В ходе совещания обсужден процесс передислокации госорганов, а также рассмотрены перспективы социально-экономического и культурного развития города Туркестан и области в целом.

Сегодня в рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам передислокации местных исполнительных и центральных государственных органов, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Республики Казахстан.

В ходе совещания обсужден процесс передислокации госорганов, а также рассмотрены перспективы социально-экономического и культурного развития города Туркестан и области в целом.

Открывая совещание Бакытжан Сагинтаев напомнил, что 19 июня Глава государства подписал Указ о создании Туркестанской области, определив город Туркестан областным центром. Для реализации Указа образована Комиссия по перспективам развития Туркестанской области под председательством первого Заместителя Премьер-Министра РК А. Мамина.

В июне комиссия с выездом в Туркестан рассмотрела вопросы передислокации госорганов, организации и проведения конкурса на разработку Генерального плана развития Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира, перспектив социально-экономического развития области.

Утверждена соответствующая Дорожная карта, содержащая основные действия по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования госорганов и организаций в области.

Б. Сагинтаев также отметил, что согласно поручению Президента РК, ведутся работы по реализации Концепции генерального плана развития города. Основная цель, которую ставит Глава государства — в короткие сроки начать строительство новых зданий. Премьер-Министр подчеркнул, что строительство в области должно вестись ускоренными темпами.

Кроме того, обозначена необходимость привлечения к развитию Туркестана представителей бизнеса. На сегодняшний день от коммерческого сектора уже поступают предложения по строительству социальных объектов, гостиниц и других значимых объектов. Также свой вклад в развитие области планирует внести ФНБ «Самрук-Қазына».

Для реализации поставленных Президентом задач по развитию региона необходимые финансовые средства будут выделяться в полной мере.

О ходе передислокации доложил аким области Жансеит Туймебаев. Согласно озвученной информации, все местные исполнительные органы прошли государственную регистрацию. Для их размещения в Туркестане выделено 12 зданий общей площадью 11 680 м2. На первом этапе были переведено 70% сотрудников. Для 27 территориальных органов определены 16 зданий. На сегодня представители 14 ведомств размещены в городе и уже начали свою работу.

Аким области подробно остановился на вопросах обеспечения жильем переезжающих госслужащих. Так, на сегодняшний день сотрудникам предложено в аренду 67 частных квартир. В среднем такое жилье обойдется в 50–80 000 тг/мес. Кроме того, в Туркестане для временного размещения подготовлено 305 мест в общежитии, 14 гостиниц; в Кентау — общежитие на 275 мест и семь жилых домов. Помимо этого, в Туркестане ведется строительство 20 многоэтажных домов на 1200 кв., в Кентау — 7 домов на 420 кв. Завершение объектов и сдача в эксплуатацию запланированы на 2019 г.

Кроме того, в целях реализации программы «7–20–25» в рамках исполнения «Пяти социальных инициатив Президента» Социально-предпринимательская корпорация начала строительство шести многоэтажных жилых домов на 360 кв.

Что касается бюджетной части — запланированный объем областного бюджета на 2018–2019 гг. был пересмотрен и утвержден. Бюджет области на текущий год составлял 621,6 млрд тг, а после отделения бюджета Шымкента он оценивается в 552,5 млрд тг. В министерства национальной экономики и финансов поданы заявки для покрытия расходов г. Шымкент на ближайшие два года. Проводится работа по передаче областных объектов (167 региональных учреждений), расположенных в Шымкенте, в городскую собственность. 55 предприятий с 29,5 млрд тг активов уже переданы на баланс города.

Докладывая о развитии области и Туркестана Ж. Туймебаев сообщил, что определены первоочередные меры, разработан проект Генерального плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 г. Комплексный план включает 188 мероприятий. Объем необходимых средств составляет 1,3 трлн тг в течение пяти лет.

«Главный центр притяжения туристов – мавзолей Х.-А. Яссауи находится в собственности Министерства культуры и спорта. Совместно с министерством мы планируем создать предприятие для создания вокруг мавзолея туристской дестинации по опыту Турции», — сообщил аким, отметив высокий туристический потенциал Туркестана. Только за прошедший год город посетили более миллиона туристов.

О ходе передислокации территориальных исполнительных органов, о текущей ситуации в регионе и имеющихся перспективах развития доложили представители профильных министерств.

Министр финансов Бахыт Султанов доложил, что территориальные подразделения Министерства прошли государственную регистрацию и перерегистрацию в органах юстиции. 25 июля представительства структур Минфина РК были передислоцированы в Туркестан. В настоящее время в Туркестане работают соьтрудники областных департаментов: 8 — комитета госдоходов, 4 — комитета внутреннего государственного аудита, 5 — комитета казначейства, и 2 — комитета госимущества и приватизации. Они временно размещены в здании Туркестанского УГД.

С комментариями о ходе передислокации также выступили министры национальной экономики Т. Сулейменов, образования и науки Е. Сагадиев, здравоохранения Е. Биртанов, вице-министры сельского хозяйства Е. Нысанбаев, по инвестициям и развитию К. Ускенбаев, энергетики М. Мирзагалиев, культуры и спорта Е. Кожагапанов, труда и социальной защиты населения С. Жакупова, внутренних дел Б. Бисенкулов, а также заместитель председателя правления ФНБ «Самрук-Казына» А. Айдарбаев.

В свою очередь, первый Заместитель Премьер-Министра А. Мамин отметил, что на сегодняшний день архитекторами разработано 22 проекта инфраструктурного и инновационного развития города. До конца сентября будет принято решение по заключению Генплана. После утверждения, будет объявлен конкурс на подготовку Генерального плана, который пройдет в два этапа: до 2035 и до 2050 г.

В ходе совещания о подготовке концепции Генплана развития рассказал главный архитектор проектного института «Казгорстрой» Т. Ералиев. В месячный срок экспертной группой собраны и приняты к рассмотрению все конкурсные работы.

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