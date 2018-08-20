Оголенный провод в центре Алматы повредил автомобиль Марата Оралгазина

Провод свисал с троллейбусной линии на пересечении проспектов Абая и Абылай хана.

Оголенный провод посреди дороги в Алматы повредил машину казахстанского телеведущего, шоумена Марата Оралгазина, сообщает zakon.kz.

О произошедшем мужчина написал на своей странице в Instagram.

По словам Марата, оголенный провод свисал с троллейбусной линии на пересечении проспектов Абая и Абылай хана и повредил автомобиль, оставив трещины на лобовом стекле.

"Рабочие говорят, что провод до меня висел часа полтора, а после меня еще три машины чуть не нарвались. Может быть я не все понимаю. Момент, возможно, рабочий. "Провода имеют свойство обрываться, такое часто происходит", говорят тут люди. Но это разве нормально? Ладно в висячем состоянии, хорошо хоть никого в момент обрыва не было. То есть в любой момент может сорваться провод посреди улицы и снести кому нибудь лобовое, а кому и голову? Или как? Что происходит-то? Живем будто в горячей точке. "Вопрос в лоб", как говорится, а у меня выходит "в лобовое", - написал телеведущий.

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