Оголенный провод в центре Алматы повредил автомобиль Марата Оралгазина
Провод свисал с троллейбусной линии на пересечении проспектов Абая и Абылай хана.
Фото : Instagram20 августа 2018, 19:59
Оголенный провод посреди дороги в Алматы повредил машину казахстанского телеведущего, шоумена Марата Оралгазина, сообщает zakon.kz.
О произошедшем мужчина написал на своей странице в Instagram.
По словам Марата, оголенный провод свисал с троллейбусной линии на пересечении проспектов Абая и Абылай хана и повредил автомобиль, оставив трещины на лобовом стекле.
"Рабочие говорят, что провод до меня висел часа полтора, а после меня еще три машины чуть не нарвались. Может быть я не все понимаю. Момент, возможно, рабочий. "Провода имеют свойство обрываться, такое часто происходит", говорят тут люди. Но это разве нормально? Ладно в висячем состоянии, хорошо хоть никого в момент обрыва не было. То есть в любой момент может сорваться провод посреди улицы и снести кому нибудь лобовое, а кому и голову? Или как? Что происходит-то? Живем будто в горячей точке. "Вопрос в лоб", как говорится, а у меня выходит "в лобовое", - написал телеведущий.
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