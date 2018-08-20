Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Упавшая за борт пассажирка рассказала, как выжила 10 часов в воде

В министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии рассчитали точное время и место падения пассажирки благодаря камерам видеонаблюдения.

Фото : www.anews.com20 августа 2018, 20:05

Стюардесса из Великобритании Кэй Лонгстафф упала за борт круизного лайнера, провела в воде около десяти часов и осталась жива и невредима, сообщает РИА Новости.

Лонгстафф вместе с молодым человеком отправилась в Италию из Хорватии на судне компании Norwegian Cruise Line. В один из дней она упала с 20-метровой высоты за борт.

В министерстве моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии рассчитали точное время и место падения пассажирки благодаря камерам видеонаблюдения. Прибывшие на место спасатели обнаружили женщину живой и вполне бодрой.

Лонгстафф рассказала, что пережить десять часов в прохладной воде ей помогли занятия йогой и песни, которая она пела, чтобы не заснуть. Ее немедленно отправили в больницу, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты