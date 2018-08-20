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Астанчан предупредили о задержках в работе общественного транспорта из-за непогоды

В связи с обильными осадками снижена скорость транспортного потока.

Фото : Яндекс20 августа 2018, 20:27

О задержках автобусов из-за ливня предупредили жителей Астаны, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Астана LRT».

Как пояснили в ведомстве, в связи с обильными осадками снижена скорость транспортного потока.

«Возможны задержки маршрутных автобусов. Повышен риск возникновения ДТП. Просим быть внимательнее на дорогах», — говорится в сообщении.


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