Соперница Фирузы Шариповой посетит ее бой в Санкт-Петербурге

Вместе с ней его посетят супруг спортсменки и ее менеджер.

Ева Вальстрем собирается посетить бой Фирузы Шариповой в Санкт-Петербурге, сообщает AllFight.Ru.



Непобежденная обладательница титула чемпионки мира по версии WBC Ева Вальстрем собирается приехать на бой своей будущей соперницы Фирузы Шариповой 8 сентября. Вместе с ней его посетят супруг финской спортсменки и ее менеджер.



В данный момент Фируза Шарипова помимо чемпионских титулов в двух весовых категориях владеет поясом WBC Silver и является обязательным претендентом на бой с Вальстрем. Встреча двух признанных красавиц запланирована на октябрь текущего года в Монако.



Напомним, что 8 сентября в Санкт-Петербурге Фируза Шарипова проведет бой с непобежденной испанкой Мириам Гутьеррес. Это событие станет главным в шоу, которое будет транслироваться более чем в 50 странах мира, в том числе для 80 миллионов домов в США, во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Индии и Индийском субконтиненте, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии, странах Северной Европы и Балтии, Франции, Бельгии, странах Карибского бассейна, на Африканском континенте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!