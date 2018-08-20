Получить водительские права алматинцам станет легче

Часть документов отныне можно оформить в одном месте.

Собрать справки для получения водительских прав теперь стало проще. Документы с наркологического и с центра психического здоровья отныне можно оформить в одном месте, сэкономив время. Возможной эта услуга стала благодаря слиянию этих двух медицинских учреждений города, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

«Вы знаете, чтобы получить водительские права мы должны получить справку с психиатрии, и с наркологии. А с этого момента эту справку у нас получают в одном месте. На Макатаева 10, центр городской они получают и справку психиатра, и справку нарколога. То есть в одном месте проходят. Это удобно для населения и доступно», - директор центра психического здоровья г. Алматы Сапар Рахменшеев.

В целом по данным центра психического здоровья в Алматы на учёте состоят 8 несовершеннолетних. Трое из них алкозависимые, пятеро нарко. Все они из неблагополучных семей, отмечают специалисты. Всего же количество зависимых от пагубных недугов, состоящих на учете в городе снизилось на 10 процентов. Связывают это с увеличением числа платных клиник, которые лечат анонимно.

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