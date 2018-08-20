История с домогательствами к 6-летней девочке получила неожиданное продолжение

По словам Махабат, история имеет совсем иную окраску, а её родная мама - Гульшат Сахметова подстроила все это для личной выгоды.

История с сексуальными домогательствами к 6-летней девочке получила новый поворот - на связь вышла дочь Гульшат Сахметовой, передает inAlmaty.kz.

Махабат Сахметова - дочка Гульшат Сахметовой, которая на прошлой неделе жаловалась на сексуальные домогательства к её внучке со стороны внештатного сотрудника правоохранительных органов, сегодня связалась с редакцией и заявила, что собственная мать оклеветала её на всю страну.

По словам Махабат, история имеет совсем иную окраску, а её родная мама - Гульшат Сахметова подстроила все это для личной выгоды.

Отметим, что ранее на пресс-конференции Сахметова говорила, что дочь забрала у нее дом и оставила на улице. Но сама дочь заявила нам об обратном.

"Этот дом я сама купила в рассрочку, платила деньгами с алиментов. У меня алименты - 90-100 тысяч. Все соглашения есть, продавец тоже знает, что у меня проблемы с мамой, он переоформление делал на меня в этом году. Даже есть договор медиации, когда мы решали спорные вопросы с хозяином дома по задолженности, там в реквизитах указаны мои данные", - сообщила дочка.

Дочь прислала в редакцию договор о медиации, в связи с задолженностью оплаты за дом, где в реквизитах указаны как раз таки данные Махабат Сахметовой.

"Мать вообще нигде не работает, зарплаты у нее нет. Теперь она хочет дочку забрать из-за алиментов и дом заполучить", - негодует ответчица.

"Однажды она в дом привела своего сожителя, когда я ещё там жила. Я спросила зачем? Мама начала говорить, что хочет пожить для себя и любит этого мужчину. После этого, я разговаривала со своей начальницей на работе, она посоветовала мне оставить этого сожителя дома, говорит: пускай мать для себя живет, ведь двоих сыновей потеряла. Я приняла это, но потом как-то раз в доме "хайвай" получился, её сожитель меня бил. Я и вправду вызывала полицию и писала заявление. После этой ситуации, мама всем начала говорить, что родная дочь написала на неё заявление. Но интересно другое: сожителя она сразу отправила в Алматы. Позже мама написала заявление уже на меня и моего отца, мол мы 500 тысяч тенге украли у неё. Дело было закрыто из-за недостатка доказательств. Все материалы есть в РУВД", - рассказала Махабат.

Махабат все-таки оставила дом матери и уехала. Несмотря на это, ситуация вокруг дома получила свое продолжение.

"Я тоже хотела написать на маму заявление после этого, но потом прокурор меня остановил. Он сказал, чтобы я этого не делала, все-таки родная дочь, он посоветовал оставить дом матери и жить отдельно. Я так и поступила, уехала в Астану в мае, оставила ей дом. После этого она запустила туда квартирантов, а сама отправилась жить в Алматы. Уже в июне этого года я приезжала и сказала квартирантам что хозяйка я - никому деньги отправлять не надо. Квартиранты выселились, а я запустила туда других", - добавила Махабат Сахметова.

Но семейные распри с делением имущества не так важны, как заявления Сахметовой-старшей о ситуация с 6-летней девочкой, до которой, по ее словам, сексуально домогаются друг сожителя Махабат.

"У моей дочки даже телефона нет, у меня нет записанного телефона мамы. Как она может позвонить ей? Сейчас дочь со мной, в первый класс пойдет в Астане в этом году. Никакого сожителя у нас нет, мы живем втроем: мой папа, дочка и я", - рассказала Махабат, поделившись совместными фотографиями с дочерью, на кадрах которых счастливая семья.

Напомним, на прошлой неделе в пресс-центре казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности спикером выступала Гульшат Сахметова, которая жаловалась на сексуальные домогательства к 6-летней внучке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!