Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Третью неделю ищут пропавшую женщину в СКО

С начала года в области разыскано 27 без вести пропавших человек.

Фото : Пресс-служба ДВД СКО20 августа 2018, 22:04

Отдел криминальной полиции УВД Петропавловска разыскивает без вести пропавшую Багдат Мадьярову 1969 года рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

8 августа 2018 года, около 22 часов ушла из дома, по адресу г.Петропавловск, улица Уалиханова, 19, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Состоит на учете в одном из лечебных учреждений.

Приметы: среднего роста, полного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Предположительно была одета в платье синего цвета, туфли черные лакированные, ветровку молочного цвета. При себе имела сумку красную лакированную.

При имеющейся достоверной информации, просьба сообщить в УВД г. Петропавловска по телефонам: 8(7152)39-48-37, 39-48-07, 8-474-239-11-61, или 102.

С начала года в области разыскано 27 без вести пропавших человек.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты