Третью неделю ищут пропавшую женщину в СКО

С начала года в области разыскано 27 без вести пропавших человек.

Отдел криминальной полиции УВД Петропавловска разыскивает без вести пропавшую Багдат Мадьярову 1969 года рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

8 августа 2018 года, около 22 часов ушла из дома, по адресу г.Петропавловск, улица Уалиханова, 19, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Состоит на учете в одном из лечебных учреждений.

Приметы: среднего роста, полного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Предположительно была одета в платье синего цвета, туфли черные лакированные, ветровку молочного цвета. При себе имела сумку красную лакированную.

При имеющейся достоверной информации, просьба сообщить в УВД г. Петропавловска по телефонам: 8(7152)39-48-37, 39-48-07, 8-474-239-11-61, или 102.

С начала года в области разыскано 27 без вести пропавших человек.

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